Lo scorso 4 dicembre usciva l'Ep "Ahia!" dei Pinguini Tattici Nucleari, che in sei mesi sta raccogliendo ancora certificazioni grazie al successo dei suoi singoli brani. Con "Scooby Doo" che ha ottenuto il doppio disco di Platino, mentre "La Storia infinita" si è fermato a un solo platino, nelle scorse ore è uscito il video ufficiale di uno dei singoli più interessanti del progetto: "Scrivile scemo". Il brano, che gioca sulle sonorità Edm, ma che non si allontana dall'immaginario pop della band, è un urlo liberatorio, un'invocazione al coraggio di ognuno nell'esprimere i propri sentimenti a un'altra persona. Protagonista del video, il frontman della band Riccardo Zanotti, disperso in un mondo digitale, tra l'insicurezza nel fare il primo passo e il tempo che scorre troppo velocemente.

Il significato di Scrivile Scemo

Sembrano i Coldplay, ma non lo sono. I Pinguini Tattici Nucleari, per allungare il successo del loro ultimo Ep "Ahia!", hanno pubblicato nelle scorse ore il video ufficiale di uno dei brani di maggior successo del progetto: "Scrivile Scemo". Un singolo, per adesso, certificato disco d'oro e che più di altri all'interno dell'Ep sembra raccogliere le identità musicali inizio anni 2000 della band bergamasca, tra Edm e pop. Il video, che vede come protagonista il frontman della band Riccardo Zanotti, cerca di rappresentare, in un mondo digitale, il rapporto tra il tempo che scorre e tutte le occasioni che sprechiamo nel dire ciò che proviamo alle altre persone. Un concetto che può essere fotografato, quando Zanotti canta: "Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo, scrivile, scemo, tre parole in croce poi scappa lontano, poi perdi la voce. Scrivile, scemo, un finale migliore". La corsa contro il tempo trasforma lo stesso cantante in un suo avatar animato, rincorso dall'ansia di aver perso troppe occasioni, dal possibile rifiuto alla paura di rimanere soli. Un viaggio animato che gioca sul concetto di sicurezza e di autostima, che finisce nel migliore dei modi: il messaggio viene scritto e ricevuto, liberando il protagonista dalla morsa dei dubbi.

Il testo di Scrivile Scemo

Scrivile, scemo, stanotte non dormi

Tu chiamali sogni, ma sono ricordi

Scrivile, scemo, è colpa del vino

Se basta uno sguardo e ritorni bambino

Scrivile, scemo, ci vuole coraggio

Nel ’94 ad essere Baggio

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

Scrivile, scemo, tre parole in croce

Poi scappa lontano, poi perdi la voce

Scrivile, scemo, un finale migliore

Per quella puntata della Melevisione

Interrotta da torri che andarono in fiamme

E bimbi che facevano domande

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

E metto Bon Iver se sono giù

E lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu

E scusa per l’ansia, mi mangia da dentro

E per il cane che scappa con il cancello aperto

Vedi, non sono bravo a fare restare

Chi mi vuole bene, però so aspettare

E con te mi sa che lo farò

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

(Scrivile, scrivile)

(Scrivile, scrivile)