Il significato di Rock and Roll, l'inno alla libertà di Jovine

Jovine torna con il suo "Rock & Roll", titolo dell'ultimo singolo del cantautore napoletano che da un po' si è distaccato dalle sonorità prettamente reggae, portando avanti una ricerca sonora che abbatte le barriere. Era già successo in "Come Lebron James" – pezzo che navigava territori pop con i fiati a rendere tutto più onirico – e anche questa volta, Jovine – artista storico della scena campana e reggae, con un passaggio anche a The Voice con J-Ax capitano -, mescola le carte, unendo rock ed elettronica, senza perdere l'attitudine reggae, che è quella che gli ha permesso di comprendere l'importanza di abbattere le barriere.

Il significato di Rock and Roll

E così come avvenuto nel singolo precedente che si rifaceva a NBA e Manga, anche questa volta Jovine gioca col pop, inteso in senso più ampio, dalla musica di Rolling Stones e Pino Daniele, passando per Games of Thrones, Casa di carta, Bob Marley e Martin Luther King. Il singolo è il canto di libertà dell'artista, come spiega lui stesso: " Rock and Roll non è il sound della canzone – racconta Jovine –. Il brano è una commistione libera di suoni. Quella libertà che mi ha insegnato il reggae e che io ho accolto spontaneamente nella vita come nella musica. Al tempo stesso, il reggae è diventato la mia etichetta e, quando l’ho capito, un po’ l’ho sfuggita, prendendo, in questo viaggio, anche altre strade. ‘Rock and Roll' è uno stile di vita. Una vita on the road, libera, appunto, senza limiti. Una libertà che ho fatto mia anche dal punto di vista artistico, sfuggendo alle scelte degli altri, ai patti e ai compromessi. Certo, è tutto più difficile ma essere libero, pensare e agire in piena libertà, credo sia davvero il regalo più grande che si possa fare a se stessi".

Il testo di Rock and Roll

Oggi sono Rock and Roll

Mi fumo un Bob mentre ascolto Bob

Cambio canale oggi non sto proprio in love

Oggi non ci sto, guardo il Super-Bowl

Raggi di sole dentro il Metroʼ

Ognuno immerso dentro lʼiphone

Casa di carta ne guardo un po'

Vado a Milano da un amico sto

Cammino in fretta, questa volta mi fermerò

A ragionare per poi scrivere ancora un pò

In questo mare di persone io mi immergerò

Da questa ipocrisia che gira mi libererò

Io resto umano sono Rock and Roll

Sono quel che sono, sono libero

Per ogni limite che supero,

Porto un livido, sono Rock and Roll

Crollo sul divano sono Rock and Roll

Mi fumo un Bob mentre ascolto Bob

Cambio canale oggi non sto proprio in love

Oggi non ci sto, guardo il Super-Bowl

Io Sono Rock and Roll

Rock and Roll Rock and Roll Rock and Roll Rock and Roll

Proteggo la barriera come Game of Thrones

I'm rock and roll come i Rolling Stones

I have a Dream come Martin Luther King

We are the Champions proprio come i Queen

Giro per Napoli, mi sento dentro un film

Dentro una mini gialla proprio come Mr Bean

Nella mia testa suona “Terra mia"

E la mia hit che invece fa così

Io resto umano sono Rock and Roll

Sono quel che sono, sono libero

Per ogni limite che supero,

Porto un livido… sono Rock and Roll

Crollo sul divano sono Rock and Roll

Mi fumo un Bob mentre ascolto Bob

Cambio canale oggi non sto proprio in love

Oggi non ci sto, guardo il super bowl

Io Sono Rock and Roll

Rock and Roll Rock and Roll Rock and Roll Rock and Roll

Rock and Roll io resto umano sono Rock and Roll io resto umano sono Rock and Roll io resto umano sono Rock and Roll