in foto: Michele Bravi (ph Clara Parmigiani)

Il nuovo singolo di Michele Bravi è "Mantieni il bacio", canzone che anticipa di una settimana l'uscita del suo nuovo album "La geografia del buio", progetto rimandato nei mesi scorsi a causa della pandemia. Il cantante torna, quindi, a quattro anni da "Anime di carta", quello che era stato l'album del cambiamento, quello del ritorno musicale dopo l'Ep "I hate music" e la carriera da youtuber che aveva affrontato dopo X Factor.

Il nuovo singolo di Michele Bravi

Il brano fa il paio con il singolo "La vita breve dei coriandoli" e oltre alla firma di Federica Abbate e di Cheope vede quella dello psicologo e scrittore Massimo Recalcati a cui questa canzone deve il titolo. Si chiama così, infatti, la raccolta di saggi sull'amore che Recalcati ha pubblicato nel 2019m che raccolgono i saggi nati dalla sua trasmissione televisiva "Lessico amoroso". Quell'amore che Michele Bravi canta di averlo salvato: "È l'amore che ci salva dalla ferita del mondo".

Il significato di Mantieni il bacio

E il racconto di Bravi è quello dell'amore che lo ha salvato, quell'amore che gli ha permesso di superare un periodo difficile: "Non staccare le labbra neanche solo un secondo e non farti distrarre dal rumore di fondo (…). E senti solo il cuore e il male non esiste più e non c'è più dolore soltanto io, soltanto tu", un bene da preservare e difendere a ogni costo: "Proteggilo fino alle radici, dai passi indecisi e temporali improvvisi, dai momenti di crisi e le battute infelici da quelle persone che si fingono amici, dall'invidia degli altri, dai giudizi ignoranti, dalle schegge impazzite che arrivano da tutte le parti".

L'importanza del bacio

“Il bacio è l'immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d'oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo. Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante" ha spiegato il cantante nella nota stampa che accompagna l'uscita del singolo.

Testo di "Mantieni il bacio"

Nell'oscurità, nella luce del giorno

Nel silenzio perfetto mentre piove a dirotto

Sul livello del mare sopra il tetto del mondo

Anni luce distanti o distanti un secondo

E così all'infinito perdendone il conto

Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo

Fanne qualcosa di eterno

Non lasciarne cadere neanche un solo frammento

Come polvere sul pavimento

Non staccare le labbra neanche solo un secondo

E non farti distrarre dal rumore di fondo

Perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva

Dalla ferita del mondo

E senti solo il cuore

E il male non esiste più

E non c'è più dolore

Soltanto io, soltanto tu

Questo silenzio sa di mille parole

E di stare qui ad ascoltarti per ore

Per anni, o un solo secondo

E se tu mi guardi

Me ne rendo conto

E alla fine ogni volta

È solo l'amore che ci salva

Dalla ferita del mondo

Proteggilo fino alle radici

Dai passi indecisi e temporali improvvisi

Dai momenti di crisi e le battute infelici

Da quelle persone che si fingono amici

Dall'invidia degli altri, dai giudizi ignoranti

Dalle schegge impazzite che arrivano

Da tutte le parti

Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo

Fanne qualcosa di eterno

Non lasciarne cadere neanche un solo frammento

Come polvere sul pavimento

Non staccare le labbra neanche solo un secondo

E non farti distrarre dal rumore di fondo

Perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva

Dalla ferita del mondo

E senti solo il cuore

E il male non esiste più

E non c'è più dolore

Soltanto io soltanto tu

Questo silenzio sa di mille parole

E di stare qui ad ascoltarti per ore

Per anni, o un solo secondo

E se tu mi guardi

Me ne rendo conto

E alla fine ogni volta

È solo l'amore che ci salva

Dalla ferita del mondo

E dal ripetersi dei giorni

Che non valgono un ricordo

Mantieni il bacio e non lasciarlo

Neanche per un secondo

E più io resto qui a guardarti

Più me ne rendo conto

È solo l'amore che ci salva

Dalla ferita del mondo