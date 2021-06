"Kobra" è la quarta canzone della tracklist di Ghettolimpo" il nuovo album di Mahmmod. Il cantante, infatti, ha pubblicato l'11 giugno in seguito di "Gioventù bruciata", l'album uscito dopo la vittoria al Festival di Sanremo con "Soldi", canzone che si sarebbe fatta valere anche all'Eurovision, proiettando il cantante anche al di fuori dei confini nazionali. Proprio da quella vittoria al Festival di Sanremo parte il racconto della sua vita, che il cantante ha fatto in Ghettolimpo, in cui affronta questo viaggio prendendo in prestito personaggi e forme della mitologia greca, trait d'union del lavoro che unisce quelle che sono le due anime anche della sua vita, l'Olimpo e il Ghetto.

Il significato di Kobra

L'ultimo singolo in ordine di tempo è "Kobra", canzone scritta prima di "Rapide", come ha spiegato il cantante a Fanpage.it, e che racconta le persone di cui non ci si può fidare. È un racconto che nasce dopo la vittoria sul palco dell'Ariston e narra proprio di come l'abito non faccia il monaco, come lo stesso cantante dice all'interno della canzone: "‘Kobra' sta a rispecchiare le persone di cui non ti puoi fidare. Ho conosciuto tanta gente anche per lavoro, dopo Sanremo, cerco di essere propositivo anche se di base sono diffidente, però ci provo perché mi dico che ‘imparerai che l'abito non fa il monaco', poi scopri che le persone da cui meno te l'aspetti ti fregano" dice Mahmood che nel brano canta anche le raccomandazioni della madre: "Dare la parola se quando poi ti giri son tutti kobra che mordono. Mamma diceva al telefono: ‘Fai da te che poi ti fregano'".

Il video di Kobra

Insomma, Mahmood specifica che "Kobra rappresenta quella roba, le malelingue, chi cerca di essere amico e non lo è. È una canzone molto cattiva, c'è dell'astio dentro, lo si vedrà anche nel video". E il video vede Mahmood oltre che ballare, essere coinvolto in una gara di auto che finirà con uno scontro.

Il testo di Kobra

Ti ricordi quando avevo, avevo

Sui vent’anni stavo serio, serio

Per cercare di tirare fuori il massimo

Ma bevevo Cuba in un baretto pessimo

Sì, mi piace farlo è vero, vero

Ma coi tuoi amici non ci lego, lego

Sai che perdo la pazienza ma non giudico

Dico: "Fanculo", ma con la faccia d'angelo

Oh, imparerò, imparerò

Che l'abito non fa il monaco

Oh, ridi però, menti però

Mordi da kobra e ti credono

Kobra, eh, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Kobra

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Hehe, ah

Hai ragione ci credevo meno

Non mi twerka il cuore se ti vedo

Se volevi lo show per la strada il sabato

La prossima volta fa sì che mi paghino

Oh, imparerò, imparerò

Che l'abito non fa il monaco

Oh, ridi però, menti però

Mordi da kobra e ti credono

Kobra, eh, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Kobra, ah, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Fidarsi è difficile

Non è mai come dici

Quando ti ho dato una mano, l'hai morsa

Ferisci, ma quanto cazzo è difficile

Dare la parola se quando poi ti giri

Son tutti kobra che mordono

Mamma diceva al telefono:

"Fai da te che poi ti fregano"

Mi sta mancando l'ossigeno

Oh, imparerò, imparerò

Che l'abito non fa il monaco

Oh, ridi però, menti però

Mordi da kobra e ti credono

Mordi da kobra e ti credono

Mordi da kobra e ti credono

Mordi da kobra e ti credono

Kobra, eh, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Kobra, ah, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Son tutti kobra che mordono

Mamma diceva al telefono:

"Fai da te che poi ti fregano"

Mi sta mancando l'ossigeno, woo

Mordi da kobra e ti credono

Kobra una canzone videogame

Ma Kobra è anche quella che Mahmood chiama "canzone videogame", fetta importante della sua produzione. Il perché di questo appellativo lo spiega proprio lui: "È una di quelle canzoni che chiamo videogame, perché Ghettolimpo è stato creato con l'idea che fosse un nuovo mondo in cui ogni canzone fosse un livello, ogni brano un personaggio e anche la cover del disco sarà con il concept tipo della Playstation. Le canzoni videogame, poi, sono quelle il cui bit ricordano i suoni dei videogame à la Supermario".