"Buonanotte" è il prossimo singolo di GionnyScandal, uscito il 25 settembre. Dopo il successo dell'album "Black Mood" con i singoli "Solo te e me", "Buongiorno", "Per sempre", il rapper si cimenta una ballata romantica che combina pop e rap, il tutto accompagnato dal pianoforte. Il brano nasce dall’esigenza di comunicare con la fidanzata in un momento di separazione, una canzone che racchiude tutto l'immaginario emo-trap con cui si è contraddistinto nel mercato musicale.

Il significato di Buonanotte

Dopo il successo del settimo album "Black Mood", in cui GionnyScandal ha raccontato la parte più intima della sua vita, il rapper ritorna con un nuovo singolo: "Buonanotte". Il brano, prodotto da Sam Lover, avvicina sempre di più l'artista verso le sonorità pop rispetto al passato. Una scelta che GionnyScandal confessa di aver preso già da tempo, lasciando uscire l'anima cantautorale della sua musica: “Buonanotte vuole essere un augurio di dolce notte rivolto alle persone a noi più care. Tutti noi siamo abituati prima di addormentarci a pensare in particolare alla persona che amiamo e ad augurarli la buonanotte. Un semplice gesto, un messaggio quotidiano che per diverse circostanze o per rotture improvvise all’interno di un rapporto da un momento all’altro può capitare di non poter più fare".

La dedica all'ex fidanzata

Il rapper dedica la canzone ai suoi più cari affetti, tra cui la sua ultima ragazza. La spinta a scrivere il brano è arrivato proprio dalla loro separazione: "Buonanotte nasce nelle sere malinconiche in cui mi ero lasciato con la mia ragazza e non potendole più augurare la buonanotte, per colmare il vuoto, ho sentito l’esigenza di sfogarmi attraverso la scrittura di questa canzone. "‘Buonanotte' è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire alla mia ragazza, seppur può sembrare scontato è proprio la forza dell’amore che riesce a darci la forza di andare avanti e a sorridere, facendoci superare ostacoli e momenti bui”.

Il testo di Buonanotte

Hey so che non mi vuoi sentire ma volevo dirti questo

Mi ero promesso di non affezionarmi

e invece con te poi ho perso la testa

mi sono dimenticato di dimenticarti

ti ho visto in giro e tu sei sempre più bella

hai detto che stare lontani poi ci avrebbe fatto meglio

e invece a quanto pare stiamo soffrendo lo stesso

tu che avevi paura di perdermi

e alla fine sono io che ti ho perso

Scusami se ho bisogno che

tu abbia un po’ bisogno di me

e io non sono un granché

e tu sei più di un Cartier

io pensavo fosse per sempre

te lo giuro su mia madre

ma di noi non è rimasto niente

tranne qualche foto nel cellulare

Buonanotte amore mio anche se ora

starai dormendo

e non so se sei da sola

e sto cuscino faccio finta che sia te

che mi dici sono qui ti amo ancora

Milioni di persone

nessuno come te

e sta canzone la odio

mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi

Eravamo belli perché siamo strani

sembrava ci piacesse farci del male

così vicini ma così lontani

ci siamo rotti e non ci siamo riparati

e vorrei metterti un cerotto sul cuore

ma sono bravo solo a fare canzoni

perché quello che eravamo noi la gente non lo sa

e non posso spiegarlo a parole

tu che sei la malattia e la cura

io che piango anche se sono un ragazzo

so già che come te non troverò nessuna

devo dimenticarti come le mie password

pensavo fosse per sempre te lo giuro su mia madre

ma di noi non è rimasto niente

tranne qualche foto nel cellulare

Buonanotte amore mio anche se ora

starai dormendo

e non so se sei da sola

e sto cuscino faccio finta che sia te

che mi dici sono qui ti amo ancora

milioni di persone

nessuno come te

e sta canzone la odio

mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi

E adesso sei nella lista delle cose che ho perso

e proverò a ricominciare ma è diverso

tu eri il motivo per il quale sorridevo così spesso

e adesso sei nella lista delle cose che ho perso

e proverò a ricominciare ma è diverso

tu eri il motivo per il quale sorridevo così spesso

Milioni di persone

e nessuno come te

e sta canzone la odio

mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi

buonanotte anche a te