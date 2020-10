in foto: Ghali (ph chilldays)

È fuori il video "Barcellona" di Ghali, terzo estratto dell'ultimo album del rapper "DNA". Il brano pubblicato lo scorso 21 febbraio, è stato certificato disco di platino, l'ennesimo di un progetto già certificato doppio disco di platino. Il video del brano, con la regia di Giulio Rosati, è stato girato negli spazi del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, compresa la Camera dei Deputati del parlamento subalpino. Nelle ultime settimane, Ghali si è allontanato dalla scena, dopo il caso Willy Monteiro, in cui ha attaccato la scena rap nazionale per non essersi schierato a favore del ragazzo.

Il significato della canzone

Ghali ha pubblicato nelle scorse ore il video del terzo singolo estratto dall'ultimo album "DNA": "Barcellona". Il brano, presentato dal vivo all'Arena di Verona durante i Seat Music Awards, narra una storia d'amore travolgente di due ragazzi, in cui il narratore Ghali descrive anche lo sguardo del mondo esterno sulla coppia. Le solite promesse e le solite bugie raccontate dall'artista vengono raccolte nei versi: "Menti quando mi dici che ora è tutto a posto, che smetti pure di fumare, ne usciamo distrutti, coperti di insulti. Salutami Gucci, ti stringo e poi sfuggi". Il brano, certificato disco di platino, è arrivato a totalizzare 4 milioni e mezzo di stream su Spotify.

Il testo di Barcellona

Mi hai detto faccio come cazzo mi pare

Sono tre vite che ti vengo a cercare

Lo sai che ho ancora più paura dell'aereo

Se litighiamo prima di decollare

E sì, la Tunisia, la Polizia

Quanto hai sofferto, mamma mia

E ancora che mi insultano le tue fan

E il nuovo disco come va?

E senti, tua madre proprio non la sopporto

Ti spaccherei quel cellulare

Menti quando mi dici che ora è tutto a posto

Che smetti pure di fumare

Ne usciamo distrutti, coperti di insulti

Salutami Gucci, ti stringo e poi sfuggi

Ti stringo e poi sfuggi

Barcellona

L'ultima volta che ti ho vista è stato lì

Che strano reincontrarci qui dopo il check-in

Finiti in un frullatore, dopo tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone

Quale pronostico, amore tossico

Amare il prossimo

Pensa se fossimo stati in un altro posto

Quella sera del novembre scorso

Non mi dire: "Tutto a posto", io ti conosco

In quartiere sono lo stesso ragazzino

Dici che fumo con gli amici, faccio il duro e il figo

Il distacco dell'età, non l'ho mai sentito

Ti apro le porte del mio cuore, tu apri il frigo bar

Ehi, quando ti guardo mi disarmi

Che fortuna che sei proprio tu ad amarmi

E tu sei vergine per gli astri

E quando lo facciamo è come se tu lo tornassi

Non riciclare quei messaggi

Oh baby, no, non disboscarmi

Cancella i miei lavori se mi manchi

Dove sei? Non vedo l'ora

Barcellona

L'ultima volta che ti ho vista è stato lì

Che strano reincontrarci qui dopo il check-in

Finiti in un frullatore, dopo tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone

Barcellona

Forse non c'è un destino meglio di così

Sorridi scema, che ci vuole a perdersi

Finiti in frullatore, via da tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone

Mi hai detto faccio come cazzo mi pare

Sono tre vite che ti vengo a cercare

Lo sai che ho ancora più paura dell'aereo

Se litighiamo prima di decollare.

Il video di Barcellona

Il video del brano "Barcellona" è stato girato in alcuni spazi del Museo Nazionale del Risorgimento italiano di Torino, tra cui anche la Camera dei deputati del Parlamento subalpino. Il videoclip racconta una storia d'amore in cui i due protagonisti, mossi dalla penna del Ghali narratore, si muovono con delle ali da parchi a musei, da un bus ad una camera da letto. Nel video i due giovani attraversano tutte le emozioni di un amore giovanile, dalla rabbia alla paura, dall'emarginazione al sentirsi unici e speciali.