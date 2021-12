Il significato di Always on, il brano di Lello Savonardo sulla generazione iper connessa Si chiama “Always on” il nuovo brano di Lello Savonardo sulla generazione sempre connessa. È uscito anche il video che vede la partecipazione di de Kerckhove.

A cura di Redazione Music

Si chiama "Always on" il nuovo brano di Lello Savonardo, cantautore e docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La canzone è tratta dall'ultimo album di Savonardo, il concept Bit Generation, pubblicato dalla storica etichetta napoletana de La canzonetta, che a sua volta nasce da un progetto più ampio che ha visto anche l'uscita del libro omonimo dell'album che si occupava di pratiche comunicative, i comportamenti e le esperienze online degli adolescenti nei siti di social network, focalizzando l’attenzione sulle sfere dell’identità, della privacy, della socialità e della web reputation.

Il brano di Savonardo, come sottolinea anche il titolo, tratta di un argomento molto attuale, ovvero quello della presenza continua sui social, una dimensione iperconnessa che caratterizza varie generazioni e che si è acuita, inevitabilmente, durante il lungo periodo di pandemia e in particolare nei mesi di lockdown: "La generazione always on vive in una sorta di dialogo incessante con il mondo. È una generazione iperstimolata, immersa nell’informazione e nella connessione, in una dimensione allo stesso tempo globale e geo-localizzata. Ovunque si trovino, i giovani sono potenzialmente in contatto con spazi e luoghi “altri”, sempre connessi. È una generazione abituata a far circolare e ricircolare informazioni ed emozioni dalla mente biologica a quella delle reti" come spiega Derrick de Kerckhove, docente di Sociologia della Cultura digitale e Marketing e nuovi media alla Federico II, nonché collaboratore storico di Marshall McLuhan.

E proprio De Kerckhove ha partecipato al video di Always on – girato da Andrea De Rosa – che non a caso riporta "anche frammenti di video di Marshall McLuhan e racconta, attraverso un viaggio sonoro ed emozionale, l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione, sottolineando la condizione dell’uomo contemporaneo: we are, we live, we love, we dream… always on". Video che si inserisce all'interno di un progetto scientifico e cross-mediale di ampio respiro, che prevede inoltre la pubblicazione del volume ‘ADOLESCENTI ALWAYS ON. Social media, web reputation e rischi online' di Lello Savonardo e Rosanna Marino.