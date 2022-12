Il ragazzo della Via Gluck, testo e significato della canzone di Adriano Celentano “Il Ragazzo della Via Gluck” è una delle canzoni autobiografiche più famose di Adriano Celentano. Presentata a Sanremo nel 1966 è un omaggio alla strada di Milano dove è nato il cantante, al civico 14: ecco il testo completo e il significato della canzone.

"Il ragazzo della via Gluck" è senza dubbio una delle canzoni più famose e amate di Adriano Celentano, tra i più acclamati artisti del Paese; un prototipo "di canzone urbana" come la definì il critico Gianni Brogna nella sua "Storia della canzone italiana". "Il ragazzo della via Gluck", il cui testo era firmato da Luciano Beretta, Miki Del Prete, la musica da Adriano Celentano e l'arrangiamento di Detto Mariano, fu incisa nel 1966 e inserita prima nella raccolta "Festa" e poi nell'album omonimo pubblicato due anni dopo, nel 1968. La canzone riprende quelli che erano e sarebbero stati alcuni dei punti cardini della sua vita artistica, i temi ecologisti, quelli del progresso scatenato, e di una natura stuprata da questo progresso e fu subito un successo, dal momento che avrebbe chiuso l'anno, il 1966, come il decimo singolo più venduto dell'anno. Il brano diede anche il nome alla band che avrebbe accompagnato il Molleggiato dal dal 1966 al 1978.

Il significato de "Il ragazzo della Via Gluck" di Adriano Celentano

Celentano presentò la canzone che sarebbe diventato una sorta di manifesto artistico e non solo anche al Festival di Sanremo e qualche anno fa ne spiegò la genesi in un'intervista a Repubblica: "La scintilla fu quando a quattro anni, mentre giocavo nel cortile al 14 di via Gluck, vidi un raggio di sole (…). Iniziai a rotolarmi felice tra la parte illuminata dal sole e l’ombra (…). Scalzo. Scarmigliato, con le guance rosse. Mentre mi rotolavo, mi fermai e mi sdraiai a terra con le braccia e le gambe aperte guardando il raggio di sole che illuminava il cortile che a me sembrava bellissimo (…) Avvertii, pur essendo così piccolo, quanto ero felice. Libero di correre sui prati. Di sporcarmi, senza temere nulla, protetto da tutta la famiglia e dai miei amici…" diceva, prima di spiegare che la canzone la scrisse anni dopo, quando fu costretto a lasciare quella strada per andare ad abitare in centro, dove poiangeva sempre e puntualmente abbandonava per tornare dai suoi amici: "Non smisi mai di avvertire il pericolo che il mondo stava correndo con la cementificazione selvaggia. Evidentemente era innata in me la coscienza ambientalista, un grido di dolore contro chi stava minacciando la vita e il pianeta stesso".

E il testo in questo è abbastanza esplicito, ed è il racconto che il protagonista fa di un ragazzo che torna nei luoghi della sua infanzia, quelli verdi e spensierati che adesso non ci sono più: "Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà?", canta subito Celentano, per immergere subito l'ascoltatore nel mood della canzone e per far partire questo dialogo tra chi cerca di convincerlo che andare in città è una fortuna e chi, invece, resta legato ai luoghi d'infanzia ma che si ripromette di tornare, solo che quando è riuscito a costruirsi una strada "Torna e non trova gli amici che aveva solo case su case catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città"

Il testo de "Il ragazzo della Via Gluck"

Questa è la storia

Di uno di noi

Anche lui nato per caso in via Gluck

In una casa, fuori città

Gente tranquilla, che lavorava

Là dove c'era l'erba ora c'è

Una città

E quella casa in mezzo al verde ormai

Dove sarà

Questo ragazzo della via Gluck

Si divertiva a giocare con me

Ma un giorno disse

Vado in città

E lo diceva mentre piangeva

Io gli domando amico

Non sei contento

Vai finalmente a stare in città

Là troverai le cose che non hai avuto qui

Potrai lavarti in casa senza andar

Giù nel cortile

Mio caro amico, disse

Qui sono nato

In questa strada

Ora lascio il mio cuore

Ma come fai a non capire

È una fortuna, per voi che restate

A piedi nudi a giocare nei prati

Mentre là in centro io respiro il cemento

Ma verrà un giorno che ritornerò

Ancora qui

E sentirò l'amico treno

Che fischia così

"Uah, uah"

Passano gli anni

Ma otto son lunghi

Però quel ragazzo ne ha fatta di strada

Ma non si scorda la sua prima casa

Ora coi soldi lui può comperarla

Torna e non trova gli amici che aveva

Solo case su case

Catrame e cemento

Là dove c'era l'erba ora c'è

Una città, ah

E quella casa in mezzo al verde ormai

Dove sarà, ah

Non so, non so

Perché continuano

A costruire, le case

E non lasciano l'erba

Non lasciano l'erba

Non lasciano l'erba

Non lasciano l'erba

Eh no

Se andiamo avanti così, chissà

Come si farà

Chissà

Chissà

Come si farà