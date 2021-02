Gli piace stare sul pezzo, confrontarsi con le novità, sia in ambito musicale che extra e così per presentare "GarbAge Evilution" evoluzione del suo ultimo album, Nitro ha scelto ClubHouse. Il rapper, infatti, ha usato il celebre social network vocale per parlare un po' di questo repack, o estensione, che dir si voglia, che include sei nuovi brani e collaborazioni diverse tra loro: ci sono, infatti, la già edita “Ossigeno” feat Vegas Jones (prod. Stabber & Yves the Male), a cui si aggiungono “Animalz” (prod. Strage), “Chica” (prod. Young Miles), “BARSMAGEDDON” (prod. Low Kidd) e due featuring, uno con Casadilego, vincitrice dell'ultimo X Factor, in “Mr & Mrs Smith” (prod. Stabber) e l’altro con Rosa Chemical in “OK BOOMER” (prod. B-dope & Young Miles).

Perché far uscire "GarbAge Evilution"

Uscito il 12 febbraio 2020, "GarbAge" ha sofferto la pandemia, che pochi giorni dopo avrebbe portato l'Italia intera in lockdown e soprattutto allo stop di tutti gli eventi live. Il rapper spiega che se avesse solo immaginato quello che sarebbe successo lo avrebbe spostato e questa nuova edizione serve proprio per riportare un faro su un lavoro che non ha avuto la possibilità di essere portato live: "Ne ha risentito enormemente, non solo per uscita, ma anche perché ha bisogno di tempo per essere assimilato, dal momento che ho fatto una cosa diversa dalla mia zona di comfort e poteva essere aiutato dalla dimensione live, specie nella parte suonata che in questo disco era centrale" spiega il rapper che aggiunge: "Garbage meritava più attenzione, era giusto rivalorizzarlo. Fare uscire un secondo album adesso e avere due dischi che non potevo suonare mi faceva un po’ arrabbiare, avrei sparato pallottole nel vuoto e non mi va. Però ho bisogno di fare musica, quando faccio una canzone deve uscire quando mi piace, nei sei mesi".

Troppo giovane per i vecchi, troppo vecchio per i giovani

Nitro cerca anche di definirsi all'interno del mondo musicale contemporaneo spiegando che, citando J Cole e la sua MIDDLE CHILD, che è "troppo vecchio per i troppo giovani e troppo giovane per i troppo vecchi". Se c'è una cosa che ama, però è riuscire a stare sulle novità: "Le cose che mi piacciono voglio farle, quando c’è una musica nuova che è figa perché non farla? Perché non buttarsi, siamo artisti e il rap ha 40 anni di età e tutti cerchiamo campi nuovi in cui fare i pionieri, non per il gusto della rivendicazione, ma per la scoperta, buttarsi in qualcosa non fatto prima".

La collaborazione con Casadilego

A un certo punto è intervenuta anche Casadilego che ha spiegato l'importanza di lavorare con uno come Nitro: "È stato l'unico artista in questa scena che ho ascoltato anche da piccolina e penso che sia una persona speciale non solo un artista. Mi sono trovata come ci si trova a stare sotto a qualcuno che ne sa tanto più di te e ha tanto da dare. Spero di essere riuscita a dare un suono e non dell’ego, perché non è quello che cerco nella musica" ha concluso la cantante che si è beccata anche ulteriori complimenti dal rapper: "Elisa è troppo modesta, la sensazione di imparare qualcosa la si ha anche stando con lei. È interessante vedere come interpreta la tua cosa secondo uno stilema diverso e mettere mano alle melodie, lei ha suonato anche piano, si impara moltissimo anche se è molto giovane".