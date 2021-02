Era troppo tempo che Neffa era in silenzio. Silenzio discografico, silenzio social, silenzio generale per l'artista campano, uno dei padri – ma di quelli veri – del rap italiano, in grado di muoversi nel genere e spostarsi verso altri lidi black. Il cantante, infatti, ha annunciato il suo ritorno musicale e lo ha fatto tornando anche visibile sui social. La nuova canzone di Neffa è "Aggio perzo ‘o suonno" che sarà pubblicato il prossimo 12 febbraio 2021: la canzone vede una collaborazione speciale come quella di Coez, un altro che ha saputo muovere il proprio percorso dopo l'inizio rap, mescolandolo con cantautorato e ottenendo enorme successo negli ultimi anni, mentre la produzione del brano è affidata al conterraneo TY1, mente dietro tanti successi di questi ultimi anni.

La firma con la Numero Uno

Il ritorno di Neffa segna anche l'inizio della sua collaborazione con la Numero Uno, etichetta storia per la musica italiana, rinata pochi mesi fa sul solco di quello che era stata la label fondata da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini: "Numero Uno è orgogliosa di partecipare alla nuova avventura discografica di uno degli artisti più eclettici e innovativi del panorama musicale nazionale, in un progetto che si annuncia unico nel suo genere" si legge nella nota stampa che accompagna l'uscita. L'etichetta sta cercando di ricostruire un mood, come fece all'epoca e l'ha fatto mettendo sotto contratto artisti come Colapesce, Dimartino, La Rappresentante di Lista (artisti che parteciperanno alla 71a edizione del Festival di Sanremo) e Iosonouncane, uno degli artisti più interessanti di questi ultimi anni.

Il ritorno dopo Resistenza

L'idea dell'etichetta è quella di "far dialogare passato e presente nel segno dei denominatori comuni di avanguardia, innovazione e ricercatezza" e Neffa è senza dubbio un ottimo acquisto. L'ultimo album del cantante è stato il forse troppo sottovalutato "Resistenza" album che continuava il percorso soul che il cantante aveva intrapreso, con la voce che aveva virato dal rappato al cantato. Oltre al singolo "Sigarette", infatti, "Resistenza" è un album pieno di perle, che dimostrava come il cantante di Scafati sia uno dei migliori soulman e autori italiani. Il suo ritorno era molto atteso e la collaborazione con Coez potrebbe dare una spinta ulteriore a questo progetto, in attesa di capire che suono avrà questo nuovo lavoro e se, per esempio, sarà completamente in napoletano.