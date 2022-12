Il ritorno degli Articolo 31, un bel viaggio a Sanremo perché solo gli ottusi non cambiano idea J-Ax e Dj Jad, la storia della musica italiana con gli Articolo 31, fanno sold-out in tre ore al Forum D’Assago e aprono la seconda data, a due mesi da Sanremo.

A cura di Vincenzo Nasto

Articolo 31 2022, foto di Comunicato Stampa

"Avevo detto mai più con DJ Jad e con Fedez, avevo detto mai più un talent alla tele. La vita poi mi ha detto: coglio*e perché ti blocchi? Lo sai chi non cambia mai idea? Gli ottusi o i morti. Avevo detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston". Basterebbe solo questo per chiarire a tutto il mondo discografico italiano il ritorno degli Articolo 31, come son bastate solo tre ore per capire l'attesa e l'aspettativa del pubblico per questo ritorno di J-Ax e Dj Jad. Perché dopo il Festival di Sanremo, in cui si esibiranno con il singolo "Un bel viaggio", i due saliranno il prossimo 18 maggio sul palco del Forum D'Assago, 19 anni dopo il loro primo album live "La riconquista del forum". E alla fine è successo davvero, perché dalla messa in vendita dei biglietti per l'appuntamento del prossimo anno, ci son volute solo tre ore per venderli tutti. Dopo 19 anni, il Forum D'Assago è stato riconquistato in sole tre ore.

Tutto comincia nel 2017, quando dopo anni di chiusure, di reunion escluse categoricamente, Dj Jad e J-Ax hanno ripreso in mano le redini del gruppo, a 25 anni dalla propria formazione. Sul palco del Fabrique di Milano è andata in onda una storia, quella di "Tranqui Funky", "Messa di vespiri", "Maria Maria" e tante altre canzoni che contribuirono a far arrivare il rap nelle case degli italiani anche meno avvezzi al genere. Poi il Covid-19, il tempo che sembrava dilatarsi e la voglia di ritornare in studio assieme, la scorsa estate. Proprio Dj Jad ha affermato: "Abbiamo iniziato a lavorare all’album in primavera e poi ho detto ad Ale: Bisogna andare".

Due settimane fa, poi, l'annuncio con un freestyle postato su Instagram: "Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati dai dischi certificati, quindi zero operazione nostalgia". L'introduzione lascia intendere che gli Articolo 31 sono ritornati per restare e la didascalia chiarisce il tutto: "Ah…e stiamo facendo l’album". Il progetto in arrivo, probabilmente seguirà la loro esibizione al prossimo Festival di Sanremo, dove la coppia canterà il singolo "Un bel viaggio". J-Ax, in un'intervista a Radio Italia, ha commentato la scelta del brano: "Io ho deciso di non fare più il dittatore che decide tutto. La canzone era giusta e da far ascoltare a tutti".

Salire sul palco del Festival di Sanremo, a quasi 30 anni dalla loro formazione, da esordienti. Un'avventura che li riporterà indietro nel tempo, quando i loro dischi raccontavano la generazione aurea 90-2000: e proprio in quello spettro emotivo, evoluto ma con gli stessi tratti caratteristici, saliranno poi sul palco del Forum D'Assago. Dopo aver conquistato la prima data, quella del 18 maggio 2023 nell'impianto milanese, è stata aperta una seconda data il giorno dopo nella struttura. Su Instagram, i due artisti hanno mostrato l'emozione per un soldout così veloce, che descrive in maniera perfetta l'attesa del pubblico per il ritorno del duo, impensabile fino a qualche anno fa. Ma come recita nel freestyle J-Ax: "Avevo detto mai più con DJ Jad e con Fedez, avevo detto mai più un talent alla tele. La vita poi mi ha detto: coglio*e perché ti blocchi? Lo sai chi non cambia mai idea? Gli ottusi o i morti. Avevo detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston".