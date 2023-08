Il regalo sorprendente di Taylor Swift ai camionisti del suo tour: 100 mila dollari come bonus Taylor Swift ha destinato un bonus da oltre 90 mila dollari per i camionisti che hanno portato il materiale dell’Eras tour in giro per gli Stati Uniti.

A cura di Redazione Music

Taylor Swift (Getty Images)

Taylor Swift sta per concludere il suo Eras Tour negli Stati Uniti e ha voluto premiare i suoi collaboratori con un bonus. Nelle scorse ore ha fatto molto parlare quello che la cantante di Midnights ha elargito ai membri del suo entourage che hanno svolto lavori pesanti sulla strada con lei, tra cui i camionisti che girano il Paese per portare tutta la produzione di quello che probabilmente sarà il tour che segnerà il maggiore incasso di tutti i tempi. A dare la notizia in anteprima è stato TMZ a cui una fonte ha detto che la cantante aveva regalato un bonus di 100 mila dollari (circa 90 mila euro) ai camionisti che portano il materiale del tour della cantante, circa 50 persone a cui sono andate un totale di 5 milioni di dollari, circa 4.5 milioni di euro.

Lo ha confermato anche Michael Scherkenbach, fondatore e CEO della società di autotrasporti Shomotion – uan delle due impegnate nel tour – che in un'intervista alla CNN ha spiegato che "Swift ha sbalordito il personale di autotrasporti del tour dando a ciascun camionista un assegno per un importo di 100.000 dollari. La mia azienda si occupa del trasporto del palco e della struttura, praticamente lo scheletro su cui tutto si blocca nella sede del concerto" ha spiegato, confermando le voci sul numero totale – non solo della sua azienda – che hanno ricevuto il bonus. Non è raro che sia elargito un bonus, però solitamente si aggira sui 5-10 mila dollari, ha spiegato Scherkenbach a differenza di questa che è una somma che, spiega, "cambia la vita"

"Questi uomini e queste donne vivono per strada. Dormono durante il giorno e lavorano tutta la notte – ha detto – È un compito estenuante. Lasciano le loro famiglie, bambini piccoli per settimane. Per il tour di Taylor, sono stati lontani da casa per 24 settimane. Ricevere $ 100.000 è un acconto su una casa o una retta universitaria per un bambino". I lavoratori hanno saputo della cifra durante un incontro che pensavano fosse di routine, a quel punto ha preso parola il padre di Swift che ha dato agli autisti una busta in cui oltre all'assegno c'era anche un messaggio scritto a mano dalla cantante.

Leggi anche Taylor Swift da record, è la prima artista con quattro album contemporaneamente in top 10

Il bonus, comunque, è stato dato anche ad altre categorie che hanno lavorato all'Eras tour della cantante – che arriverà in Italia nel 2024 con due date il 13 e 14 luglio 2024 – compresi coloro che hanno lavorato al catering, ai video, all'audio e alle luci, oltre ai musicisti, ai ballerini e altre categorie, benché non sia nota la cifra che è stata decisa per loro. Quello di Swift potrebbe essere il tour con il maggiore incassi di sempre, avendo incassato, fino a ora, un miliardo di dollari solo di vendita.