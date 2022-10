Il regalo preferito di Ed Sheeran: dopo Elton John, anche Sam Smith riceve un pene in marmo Dopo averlo regalato al 74° compleanno di Sir Elton John, Ed Sheeran dona un pene in marmo di 192 centimetri anche a Sam Smith per il suo nuovo album.

A cura di Vincenzo Nasto

Sam Smith, Ed Sheeran e Sir Elton John 2022, foto di Gabe Ginsberg, Gareth Cattermole e Tim P. Whitby per Getty Images

Un pene di marmo di 192 centimetri, nominato Duca di Hastings, un'allusione al personaggio dell'attore Regé-Jean Page nella prima stagione di "Bridgerton" di Netflix. È questo il regalo di Ed Sheeran al suo amico di lunga data Sam Smith, il quarto a ricevere questo oggetto da parte del cantante di "Bad Habits". Come ha rivelato lo stesso Sam Smith durante il "The Kelly Clarkson Show" per promuovere il prossimo album, il primo a riceverlo è stato Sir Elton John. Per il 74esimo compleanno del Rocket Man, Ed Sheeran fece recapitare l'enorme fallo nella villetta inglese condivisa con il marito David Furnish, un momento che venne condiviso anche dalla coppia al Carrie and Tommy Show. Inizialmente indecisi sull'allocazione dell'oggetto, alla fine diventò un suppellettile in un angolo nascosto della casa a cui i suoi bambini non potevano accedere.

Un pene in marmo di 192 centimetri

Il cantante britannico, che ritorna sulle scene musicali a due anni da "Love Goes", ha anche parlato di una chat molto particolare con Ed Sheeran, che gli ha fatto recapitare un pene di marmo di 192 centimetri come regalo per il suo prossimo album. Smith si è detto inizialmente sorpreso per il regalo di Sheeran che conosce ormai da anni, ma ha dovuto subito ricredersi: "È un pene di marmo di 192 centimetri. Sono due tonnellate. Dovrò portarlo a casa mia con la gru". Il cantante si è poi soffermato su ciò che diventerà questo regalo: il pensiero è andato infatti subito alla fontana da montare in giardino: "Sarà la mia fontana in giardino e prenderà il nome di Duca di Hastings". Un chiaro riferimento al personaggio dell'attore Regé-Jean Page nella prima stagione di "Bridgerton" di Netflix, ma non finisce qui. Sam Smith ha rivelato che lui è solo il quarto ad aver ricevuto questo regalo da parte di Ed Sheeran: il primo era stato Sir Elton John, lo scorso anno per celebrare il suo 74° compleanno.

Il nuovo album e il distacco con il pubblico

L'uscita di "Unholy" con Kim Petras è stato un ottimo modo per avvicinarsi al nuovo disco per Sam Smith, anche grazie alla viralità raggiunta dal brano su TikTok e nelle classifiche Uk, dove il singolo staziona stabilmente nelle prime posizioni. Il cantante, vincitore di quattro Grammy, è intervenuto nelle scorse ore al "The Kelly Clarkson Show" per raccontare come si svilupperà il suo nuovo progetto, e com'è cambiata la percezione della sua musica nel pubblico, soprattutto dopo aver confessato la sua identità non binaria. Proprio durante la trasmissione, Sam Smith ha rivelato quanto è stato difficile accettare che parte del suo pubblico si sia allontanato dalla sua vita a causa dell'omofobia e della transfobia: "In termini di musica, mi sento decisamente come se ci fossero alcune persone che si sono allontanate, credo, esclusivamente per l'omofobia e la transfobia. È una cosa difficile da accettare, che le persone digeriscono la tua musica in un modo diverso".