Il rapper Tyga è stato arrestato per violenza domestica: ha picchiato la compagna

Il rapper, attore e producer 31enne Tyga è stato arrestato per violenza domestica dopo aver deciso di consegnarsi volontariamente al dipartimento di polizia di Los Angeles, ma è tornato in libertà in seguito al pagamento di una cauzione di 50mila dollari. Secondo quanto riporta il quotidiano online TMZ, la prima testata a divulgare la notizia, Tyga avrebbe deciso di recarsi in commissariato in seguito a una lite abbastanza accesa con la sua ex fidanzata, Camaryn Swanson.

Perché Tyga ha scelto di consegnarsi?

Verso le tre del mattino, Swanson si sarebbe recata in stato di ebbrezza presso l'abitazione di Tyga, e i due avrebbero iniziato a litigare. Qualche ora dopo, con un post su Instagram, Swanson ha fatto sapere di essere stata colpita dal rapper – il cui vero nome è Michael Ray Stevenson – mostrando delle prove inequivocabili, ossia le foto della sua faccia tumefatte e dei segni delle percosse. "Sono molto umiliata e mi vergogno per essere arrivata a questo, ma devo difendermi da sola", ha scritto Swanson, "Non mi sono presentata urlando o senza essere invitata. Quando ho cercato di andarmene, lui mi ha aggredito fisicamente e si è rifiutato di lasciarmi andare per ore".

Chi è Tyga

Conosciuto in Italia soprattutto per la hit Ayy Macarena, Tyga è nato Compton, in California, nel 1989, da padre giamaicano e madre vietnamita. Nel dicembre del 2012 è riuscito a guadagnarsi la stampa di settore americana a causa di alcune dietrologie relative al suo passato: infatti, secondo alcune dichiarazioni dell'interessato estrapolate da un filmato e fatte circolare su Internet, Tyga non sarebbe proveniente dalla zona povera di Compton – come ha sempre dichiarato -, ma nella San Fernando Valley, provenendo quindi da una famiglia della borghesia cittadina. Nello stesso video, Tyga ha anche affermato d'aver tratto il suo soprannome dalla leggenda del golf Tiger Woods. Ecco perché, secondo alcuni, quella di Tyga sarebbe una maschera costruita ad arte per favorire la sua ascesa da rapper (tuttavia questa ipotesi è molto improbabile: le dichiarazioni erano state pronunciate in modo palesemente satirico).