Il rapper Theophilus London scomparso da luglio, il padre: “Ovunque tu sia mandaci un segnale” Non si hanno notizie da luglio di Theophilus London, rapper americano che ha collaborato anche con Kanye West e Tame Impala.

A cura di Redazione Music

Theophilus London (Timothy Norris/Getty Images for Bombay Sapphire Gin)

Il rapper americano Theophilus London è disperso e la famiglia non ha più sue notizie da luglio scorso, stando a quanto si legge nella nota stampa che Pitchfork ha pubblicato. Rapper attivo fin dal 2009 quando pubblicò il singolo "Humdrum Town", mentre nel 2011 pubblicò prima l'Ep "Lovers Holiday" e pochi mesi dopo l'album d'esordio Timez Are Weird These Days, ma nel tempo ha collaborato con artisti vari come Kanye West (in "All Day" e "Can’t Stop") che gli ha anche prodotto l'album "Vibes" nel 2016 e coi Tame Impala (in "Only You" e "Whiplash"), oltre ad artisti come Big Boi, Amadou and Mariam, Travis Scott, Ellie Goulding, e Azealia Banks. Il suo ultimo album era "Bebey" del 2020.

Sono passati svariati mesi da quando amici e famiglia non hanno notizie di London, da luglio, per la precisione, come si legge nella nota che è stata diramata dalla famiglia del rapper che spiega come nelle ultime settimane abbiano tentato di ricostruire dove possa essere il cantante: "Nelle ultime settimane, gli amici e la famiglia di Theophilus London hanno lavorato insieme per ricostruire dove si trovasse. Secondo quanto riferito, l'ultima volta che qualcuno ha parlato con lui risale al luglio 2022 a Los Angeles. Il 27 dicembre, i membri della famiglia di Theophilus London si sono recati a Los Angeles per presentare una denuncia di persone scomparse alla polizia di Los Angeles. Ora stanno cercando l'aiuto del pubblico per qualsiasi informazione su dove si trovi Londra".

Il comunicato stampa continua con le parole del padre di Theophilus London, Lary Moses che si è rivolto direttamente al figlio: "Theo, tuo padre ti vuole bene, figliolo. Ci manchi. E tutti i tuoi amici e parenti ti stanno cercando. Ovunque tu sia mandaci un segnale. Non importa cosa sia successo, verremo a prenderti figlio". A quel punto nella nota si leggono alcuni dati fisici che potrebbero aiutare a riconoscerlo: "London ha 35 anni, nero, è alto 1,87 cm, pesa 80 kg, e ha occhi castano scuro. Se avete informazioni su dove possa trovarsi o sulle sue condizioni di salute, contattate suo cugino Mikhail Noel sul suo account Instagram @iamdjkellz, oppure la polizia di Los Angeles".