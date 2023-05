Il rapper Random beccato a guidare senza patente, denunciato dalla Polizia di Riccione Random, il rapper che nel 2021 ha partecipato all’edizione di Sanremo, è stato denunciato per guida senza patente e sostituzione di persona. La polizia di Riccione, infatti, lo ha beccato alla guida della sua Audi, ancora una volta senza il documento necessario.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapper Random, all'anagrafe Emanuele Caso, che ha partecipato all'edizione 2021 del Festival di Sanremo, è stato beccato per la seconda volta alla guida della sua Audi A1 senza patente, a Riccione, dove stabilmente vive e a causa del reiterarsi dell'episodio, è stato denunciato dalla Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Alla guida senza documenti, si aggiungono anche altre due imputazioni.

Random denunciato dalla Polizia di Riccione

Era già accaduto in passato che Random, 22 anni, fosse fermato dalla polizia alla guida di una vettura non in possesso di patente, dal momento che non ha mai conseguito l'esame necessario. Sia nel primo che nel secondo caso, il ragazzo aveva dichiarato di essere il fratello che, invece, è in possesso del documento richiesto per poter portare un automobile, ma stavolta i tatuaggi sul collo e sulle mani lo hanno reso riconoscibile.

In un primo momento, infatti, il rapper aveva dichiarato le proprie generalità, comunicando quelle del fratello, insospettendo così gli agenti che, infatti, dopo un controllo più approfondito e servendosi anche dell'utilizzo dei social, hanno scoperto che il cantante risulta proprietario della macchina, ma non ha la patente. All'epoca del primo controllo fu sanzionato dalla Polizia di Riccione per 5100 euro, stavolta le cose sono andate in maniera diversa.

Gli agenti, infatti, hanno denunciato a piede libero il rapper per sostituzione di persona, false dichiarazioni e guida senza patente reiterata, violazione. La macchina è attualmente sotto sequestro. Nessun commento da parte del cantante che, pur essendo originario di un Comune in provincia di Napoli, vive in Romagna, dove ha anche partecipato a varie attività e iniziative musicali in Riviera.