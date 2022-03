Il rapper Pusha T contro McDonald’s dopo la faida per il jingle “I’m lovin’ it” del 2003 Pusha T, il rapper americano, autore del jingle di Mc Donald’s “I’m Lovin’ it” ha criticato l’azienda con un dissing.

A cura di Vincenzo Nasto

Pusha T vs McDonald, 2022

La vendetta è un piatto che va servito freddo: immaginate quanto possa esser stato maldigerito un pezzo di pesce cotto 19 anni fa. Ma le scorse ore sono state quelle giuste per Pusha T per vendicarsi di uno storico affronto che nei primi anni 2000 aveva subito da McDonald's. Tutto parte quando con una sua strofa inserita nel jingle commerciale della catena di fast-food, insieme a Justin Timberlake e Pharrell Williams, avevano risollevato le sorti dell'azienda in borsa. Un brano diventato il sottofondo sonoro di un marchio, ma soprattutto il messaggio attorno a cui si è basata la pubblicità degli ultimi 20 anni della compagnia: "I'm lovin' it". Questa volta, Pusha T ha pubblicato un brano per una catena di fast food, la Arby, criticando il il Filet-O-Fish di McDonald mentre promuoveva lo Spicy Fish Sandwich del suo rivale.

"Sono la ragione per cui il mondo intero lo adora, ora devo schiacciarlo". Il claim centrale di "Spicy Fish Diss Track" di Pusha T è l'attacco alla McDonald's e al suo Filet-O-Fish: il singolo che dura 1.15 è l'idea commerciale della Arby, la catena rivale che ha scelto il rapper come testimonial. Una direzione commerciale che sembra aver pagato, con il brano che su Instagram e Twitter ha raccolto un gran numero di persone, che hanno rievocato anche l'incidente di Pusha T del 2003, la genesi di questa diss-track. Nel testo del jingle commerciale per Arby, Pusha T sottolinea la qualità del pesce presente nei due panini, oltre alla grandezza del pezzo e alla vivacità dei colori. Su Twitter, lo stesso Pusha T ha lanciato l'hashtag #ArbysPaidMeButIWouldSayThisAnyway, ovvero Arby mi ha pagato ma avrei detto le stesse cose comunque.

Ma cosa è accaduto nel 2003? Dopo il crollo delle azioni in borsa della catena di fast food, il consiglio di amministrazione scelse di affidare a Pharrell Williams e Justin Timberlake la prossima campagna pubblicitaria, da oltre sei milioni di dollari, per registrare il singolo. La traccia avrebbe dovuto contenere nel ritornello il claim "I'm lovin' it", e avrebbe dovuto inizialmente non rivelare nessuna connessione con la McDonald, fino a quando avrebbe raggiunto il successo necessario. La canzone riesce a entrare nella top 10 dei singoli americani, ma non rappresenta la porzione di pubblico più vicina ai consumi di fast-food: quella adolescenziale, ormai lanciata già nell'atmosfera hip-hop. In questo momento viene scelto Pusha T, che lascia una strofa sul Big Mac, e il resto è storia.

Solo alcuni anni dopo però Pusha T rivelerà il palese affronto della McDonald's in termini economici. Infatti dopo il dietrofront musicale di Justin Timberlake per un progetto che non si avvicinava minimamente al suo universo musicale, Pusha T ha denunciato il minimo esborso economico della McDonald's nei suoi confronti. Infatti pare che il rapper abbia ricevuto solo 500mila dollari per la strofa all'interno del jingle commerciale, senza alcuna royalties sui diritti del singolo, che diventerà storia.

Il testo di Spicy Fish Diss Track

I'm the reason the whole world love it, now I gotta crush it

Filet-O-Fish is ****, and you should be disgusted

How dare you sell a square fish asking us to trust it?

A half slice of cheese, Mickey D's on a budget?

Arby's crispy fish is simply it

With lines ‘round the corner, we might need a guest list

Exit stage left, the sandwiches taste fresh

A little cube of fish from a clown is basic

Say less, this argument is baseless

Drowned in tartar, that Filet-O-Fish is tasteless

See, Arby's only deals in the greatness

I bet the house on it like it's Vegas

Look, I could sell water to a whale

How could you ever think I'd fail? Yeah

The crispy fish sandwich blazin' trails

Them other clowns just too frail, eghck

If you know me and you know me well

Our fish is gonna tip that scale

La traduzione di Spicy Fish Diss Track

Sono la ragione per cui il mondo intero lo ama, ora devo schiacciarlo

Filet-O-Fish è merda e dovresti essere disgustato

Come osi vendere un pesce quadrato chiedendoci di fidarci?

Una mezza fetta di formaggio, Mickey D hai un budget limitato?

Il pesce croccante di Arby è semplicemente questo

Con le righe dietro l'angolo, potremmo aver bisogno di una lista degli invitati

Esci dalla curva a sinistra, i panini hanno un sapore fresco

Un piccolo cubo di pesce da un clown è fondamentale

Dire di meno, questa argomentazione è infondata

Annegato nel tartaro, quel Filet-O-Fish è insapore

Vedi, l'unico affare di Arby è nella grandezza

Scommetto la casa come se fosse Las Vegas

Senti, potrei vendere l'acqua a una balena

Come hai mai potuto pensare che avrei fallito? Sì

Il panino croccante di pesce che fa brillare i sentieri

Quegli altri pagliacci sono semplicemente troppo fragili,

Se mi conosci e mi conosci bene

Il nostro pesce farà pendere quella bilancia