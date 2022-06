Il rapper Hypo ucciso a coltellate durante i festeggiamenti per il Giubileo di platino Il rapper britannico Hypo, ex fidanzato di della cantautrice Emeli Sandè, è stato ucciso a Redbridge, capitale delle feste dell’East London. Sarebbe stato colpito da molteplici pugnalate.

A cura di Giulia Turco

Tragedia durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Il rapper britannico Hypo, ex fidanzato di della cantautrice Emeli Sandè, è stato ucciso a Redbridge, capitale delle feste dell’East London. Lo riporta il Daily Mail. Poche ore prima della morte, si era filmato con una serie di video insieme ad amici e fan. Nulla sembrava presagire alla sua morte.

Le dinamiche della morte di Hypo

Lamar Jackson, questo il vero nome del rapper, stava festeggiando ad un evento in città, precisamente all’Ashron Town Playing Fields, quando sarebbe stato accoltellato. I responsabili sono ancora ignoti e la polizia ha iniziato ad indagare sull’improvviso omicidio che ha sconvolto la città. Gli inquirenti si stanno concentrando in particolare sulla ricerca dei video da parte dei presenti che potrebbero aver immortalato la scena del crimine, per poter ricostruire la vicenda nei dettagli.

Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che all’evento fosse scoppiata una rissa poco dopo la mezzanotte di giovedì 2 giugno. I medici arrivati sul posto avrebbero accertato la morte del rapper ucciso da molteplici coltellate. Secondo il The Sun, Hypo sarebbe stato trattenuto in un grande tendone prima di ricevere le pugnalate.

(Hypo su Instagram poco prima di essere ucciso)

Era stato fidanzato con Emili Sandè

Poche ore prima della tragedia, il rapper si era filmato alla guida di una Bentley mentre si recava all’evento, con una storia pubblicata su Instagram, dove contava circa 23mila follower. Cresciuto ad Islington, a nord di Londra, aveva alle spalle un passato travagliato, ma secondo i conoscenti negli ultimi anni si era concentrato sulla sua carriera musicale. Per circa un anno ha avuto una storia d’amore con la cantautrice scozzese Emili Sandè, dalla quale si era separato nel 2017.