Il rapper Diddy ha messo in vendita la casa dove morì la moglie per 14,5 milioni di dollari La vecchia casa di Sean “Diddy” Combs è stata messa in vendita nei giorni scorsi per una cifra attorno ai 14,5 milioni di dollari.

A cura di Vincenzo Nasto

Sean "Diddy" Combs e sua moglie Kim Porter all’after party degli VMA nel 2005 (Foto di Peter Kramer/Getty Images)

Un'abitazione appartenuta al producer, manager e rapper Sean "Diddy" Combs è stata messa in vendita nei giorni scorsi per una cifra attorno ai 14,5 milioni di dollari. A rendere speciale questa abitazione non è solo l'aver ospitato tra il 2008 e il 2013 il rapper, che nel frattempo recitava nel film "A Raisin in the Sun" e ha vinto premi BET per le canzoni "Dirty Money" e "Hello Good Morning". Dopo la separazione dalla storica compagna Kim Porter, la modella viveva in questa abitazione, dove tragicamente ha perso la vita nel 2018 in seguito a una polmonite. Nel frattempo, lo scorso anno, la dimora era divenuta anche la prima galleria d'arte NFT, con eventi in cui venivano presentate opere d'arte digitali, ma anche riproposizioni di Jean Michel Basquiat e Salvador Dalì, prodotte da EcoFi. L'ex proprietà, una villa a tre piani, era stata acquistata nel 2006 per 9,2 milioni di dollari.

L'abitazione appartenuta alla storica compagna Kim Porter

"Il gioiello della corona di Beverly Crest che è solo a pochi minuti da Sunset Blvd e dal Beverly Hills Hotel". L'aveva descritta così per la prima volta il rapper, manager e producer Sean "Diddy" Combs, una delle sue abitazioni preferite, appartenute fino al 2018 alla sua storica compagna Kim Porter. La villa, acquistata nel 2006 per 9,2 milioni di dollari, è stata abitata dallo stesso rapper durante un quinquennio molto importante della sua carriera: quello 2008-2013. In quel periodo, il rapper recitava al cinema nel successo "A Raisin in the Sun" e vinceva premi BET per canzoni come "Dirty Money" e "Hello Good Morning". Dopo la separazione dalla storica compagna Kim Porter, la casa era stata abitata dalla modella fino a novembre 2018, quando una polmonite fulminante portò alla fine dei suoi giorni la donna. Da lì, Combs decise di vendere la sua abitazione, una villa da cinque camere da letto e sei bagni distribuiti su tre piani. La struttura dispone anche di un cortile con un ulivo e una cascata, ma soprattutto di una suite principale che si trova all'ultimo piano e offre una privacy ottimale. L'abitazione è stata messa in vendita per 14,5 milioni di dollari nelle scorse settimane, segnando un record a Los Angeles.

Foto di: Joe Bryant

La prima galleria NFT dal vivo

Ma a rendere speciale l'abitazione era anche il suo lato digitale. Solo un anno fa, l'abitazione ha ospitato un evento storico: la prima galleria NFT dal vivo. Come rivelato dal comunicato stampa, la casa si è rivelata "un paradiso per gli intrattenitori, il layout di questa casa è l'ideale per coloro che amano ospitare". Infatti durante l'evento dello scorso luglio, l'evento aveva raccolto un sacco di fan alla presentazione di una serie di opere d'arte NFT da vedere e da acquistare, oltre a opere d'arte frazionate da IRL NFT di rinomati creatori come Jean Michel Basquiat e Salvador Dali fornite da EcoFi. Diventata iconica sul web l'immagine del balcone principale, che offre allo stesso tempo, scorci dell'Oceano Pacifico e del centro di Los Angeles.