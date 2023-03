Il rapper Costa Titch è morto a 28 anni mentre era sul palco Il rapper Costa Titch è morto a 28 anni mentre si stava esibendo in un festival in Sud Africa.

Il rapper sudafricano Costa Titch è morto mentre si stava esibendo sul palco, come ha scritto la sua famiglia su Instagram annunciando il decesso del cantante all'età di 28 anni. Il cantante, il cui vero nome, era Constantinos Tsobanoglou si stava esibendo in un festival musicale quando si è sentito male, come si vede anche da alcuni filmati che hanno cominciato a girare sui social network. "In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di Costa Titch – ha scritto la famiglia di Tsobanoglou in un post -. Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presenti durante le sue ultime ore".

Nei video che riprendono la morte in diretta del rapper, si vede Costa Titch che è sul palco mentre rappa con il pubblico in delirio, finché a un certo punto cade a terra, ma dopo pochi secondi si riprende, si mette in piedi e riprende a cantare, fa pochi passi alla sua destra e a quel punto collassa definitivamente al suolo, con gli altri musicisti sul palco che si dirigono allarmati verso di lui. Al momento non sono state rese note le cause della sua morte di quello che era uno dei rapper in crescita nel panorama sudafricano, grazie anche alla sua capacità di mescolare la trap con la cultura, lo stile e le lingue indigene del Sud Africa. Il suo successo più grande era "Big Flexa", canzone che lo ha reso una star in tutto il Continente africano grazie anche alla viralità ottenuta su TikTok.

Su Twitter il Festival ha voluto salutare così l'artista: "Siamo devastati dall'improvvisa perdita dell'amato artista sudafricano Costa Titch, tragicamente scomparso questo fine settimana. Costa era una voce galvanizzante nella scena amapiano sudafricana: un talentuoso rapper, ballerino, cantautore, collaboratore e amico del festival. I nostri pensieri più profondi e le più sincere condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la nostra comunità che piange insieme questa straziante perdita".