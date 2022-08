Il rapper ASAP Rocky accusato di aggressione con arma da fuoco: avrebbe sparato a un ex amico Il rapper A$AP Rocky è accusato di due reati compresa aggressione con arma da fuoco per aver sparato contro un ex amico e collaboratore.

A cura di Redazione Music

Asap Rocky (Rich Fury/Getty Images for Fenty Beauty & Fenty Skin)

Il rapper A$AP Rocky è stato accusato di aver puntato un'arma contro un uomo una volta e di aver sparato la volta successiva, stando a quanto scrive l'Associated Press citando le accuse dei Pubblici ministeri contro uno dei rapper americani più famosi. L'accusa, quindi, per il rapper, il cui vero nome è Rakim Athelaston Mayers, è per due reati di aggressione con arma da fuoco semiautomatica. Ancora problemi per A$AP Rocky che lo scorso aprile era stato arrestato proprio per questa sparatoria avvenuta nel novembre del 2021, uscendo di prigione il giorno dopo grazie al pagamento della cauzione. Poche settimane dopo, inoltre, sarebbe diventato padre del figlio avuto dalla compagna Rihanna.

Stando a quanto scrive l'AP, lo scorso 6 novembre 2021 il rapper avrebbe puntato un'arma da fuoco contro un'ex amico, senza però esplodere alcun colpo. Cosa che, però, sarebbe avvenuta qualche mese dopo. In un successivo scontro tra i due, Asap avrebbe esploso due colpi d'arma da fuoco in un luogo pubblico, ferendo leggermente un uomo e fuggendo subito dopo. Il nome della vittima non è stato reso noto. Il cantante non ha fatto appello e mercoledì dovrebbe tenersi il processo contro di lui: "Scaricare una pistola in un luogo pubblico è un reato grave che avrebbe potuto finire con tragiche conseguenze non solo per la persona presa di mira, ma anche per passanti innocenti in visita a Hollywood" ha detto il procuratore distrettuale George Gascón.

Lo stesso Procuratore ha anche aggiunto: "Il mio ufficio ha condotto un'analisi approfondita delle prove in questo caso e ha stabilito che l'aggiunta di un'accusa speciale sull'arma da fuoco era giustificata". La notizia ha preso piede quando il suo ex amico e compagno di scuola Terell Ephron, conosciuto anche col nome d'arte A$AP Relli e appartenente alla A$AP Mob, aveva ammesso di essere lui stesso la vittima, durante un intervista a Rolling Stones, spiegando di aver fatto causa al rapper per aggressione, percosse e stress emotivo. I due si erano incontrati per risolvere un problema, ma stando all'avvocato di Relli, Rocky si è presentato armato.