Il rap continua a dominare le classifiche: primo Salmo, quarti Seven 700, Sissi fuori dalla top 10

Le classifiche italiane sono sempre particolari, non tengono in conto quello che accade nel mondo, se ne fregano se negli Usa Kendrick Lamar va primo o se Harry Styles continua a vendere tantissimo. Da qualche anno, in verità, se ne frega anche un po' del successo del pop e dei talent che, fino a qualche tempo fa, seppur con incostanza, portava in cima alle classifiche almeno i finalisti di Amici o X Factor, mentre adesso tutto sta cambiando. Il motivo, ormai è chiaro, è il cambiamento nella distribuzione, e di conseguenza nel gusto, che dal 2016 ha modificato il mercato italiano, con il rap, la trap e l'urban – spesso fusi in qualcosa che va oltre i generi – a fare la voce grossa, con pochissimi intervalli esteri e sanremesi. Quest'anno l'unica a interrompere la sfilza di primi posti in cui gravitavano artisti rap o che al rap si erano sempre più avvicinati nei feat e nelle produzioni (come Irama che pure ha esordito al primo posto) è stata Elisa, con Harry Styles come unico straniero.

In testa, questa settimana, è volato "Blocco 181", colonna sonora del film diretto da Salmo con tantissimi feat. Al secondo posto sale "Eclissi" di Gemitaiz, che dopo aver esordito in testa nella sua settimana d'esordio era scesa in quarta posizione, mentre è terzo Harry Styles con "Harry's House", che cede il comando della classifica. Esrdiscono al quarto posto i rapper di Seven 7oo che con il loro Mixtape si mettono alle spalle "Sirio" di Lazza, quinto, "Taxi Driver" di Rkomi, sesto, e "Blu celeste" di Blanco, settimo. Chiudono la top 10 "Il giorno in cui ho smesso di pensare" di Irama, "Sensazione ultra" di Ghali e "Cadere volare" di Sangiovanni.

In attesa di tre album dei finalisti di Amici, quelli di Albe, Alex e del vincitore, Luigi Strangis, osserviamo che LDA (che non è arrivato in finale) ha esordito tre settimane fa in terza posizione, riuscendo a resistere e mantenersi in top 30 nella terza settimana, dopo essere scivolato in undicesima la seconda, mentre Sissi non è riuscita, per il momento, a entrare tra i primi 10 con il suo primo album, esordendo in undicesima posizione con "Leggera" che in totale ha totalizzato oltre 20 milioni di ascolti – conquistati nel corso dei mesi – con "Come come" ha condurre le danze con quasi 10 milioni di stream. L'attesa, adesso, è per i tre finalisti che restano e i cui album usciranno nelle prossime due settimane.