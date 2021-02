Un fenomeno comune negli ultimi mesi, è che tante persone che hanno fatto la storia del web, si siano lanciate in una carriera musicale, spesso non con ottimi risultati. Lo stesso percorso sembra aver intrapreso Amedeo Preziosi, uno dei cardini di Youtube Italia negli anni '10 del 2000, con quasi due milioni e mezzo di iscritti al suo canale. Ciò che però sembra differenziare Preziosi dagli altri è lo studio della musica stessa, passando da un contesto pressoché amatoriale nei primi brani come "Scusate il disagio" nel 2017, aiutato anche dall'autotune, a brani come "Un attimo per me", pubblicato negli scorsi giorni con la collaborazione della giovanissima cantante sarda Luna Melis. È il suo primo esperimento con un brano che cattura il racconto di una relazione, seppur finita. Per questo brano, Amedeo ha dichiarato su Instagram: "Il brano nasce dall'intenzione di creare qualcosa diverso da quello sentito fino ad ora, e questa volta anche di più ‘radiofonico'. Il risultato, a mio parere, è un crescendo di emozioni che ti rapisce e si evolve dalla quiete della prima strofa, fino a esplodere in un finale energico." Una scelta precisa, quella di entrare in un determinato tipo di mercato e di ascolto, molto differente dal pubblico sul suo canale Youtube. "Un attimo per me" potrebbe essere la scissione tra ciò che è stato fino ad adesso Amedeo Preziosi, e ciò che vorrebbe essere.

La nuova dimensione in Un attimo per me

Dopo essere diventato una delle personalità più impattanti nella crescita di Youtube Italia, Amedeo Preziosi sembra aver voluto dare un taglio netto al passato. Dopo numerosi tentativi nel campo musicale, che però non sembravano esser stati uno strappo deciso con la sua vita precedente, qualche giorno fa è stato pubblicato il singolo "Un attimo per me" con la cantante Luna Melis. Il giovane creator milanese, che dal 2016 ha puntato parte delle proprie fiche nella costruzione di una carriera musicale, anche con tentativi che hanno avuto molto seguito, come il brano "Scusate il disagio" nel 2017 con gli altri youtuber Riccardo Dose e Awed, sembra aver preso consapevolezza di ciò su cui vuole puntare. Cambiano le melodie, cambia il flow, che nei brani precedenti sembrava ondeggiare attorno a personaggi del calibro di Fedez e J-Ax, ma cambia anche il pubblico di riferimento. "Un attimo per me" diventa un canto nostalgico, quasi una confessione. Come ha raccontato il creator prima dell'uscita: "Un attimo per me lo definirei un brano nostalgico ispirato ad una storia vera. È il racconto di due persone che hanno trascorso un lungo e felice periodo della propria vita ormai è giunto al termine. Non tutto a volte va per il verso giusto ma ciò non significa che bisogna mostrare rancore o pentirsi di quello che è stato, ma al contrario fare tesoro di qualsiasi momento che abbiamo vissuto".

Il salto di qualità con Luna Melis

Al suo fianco compare una delle sorprese di X Factor 12, la giovanissima cantante sarda Luna Melis, un talento musicale ancora non in grado di trovare la propria direzione, ma che riesce a dare una dimensione radiofonica al brano con un ritornello che eleva il singolo, rispetto ai precedenti. Un esperimento per la collaborazione che ha entusiasmato entrambi i ragazzi, come dichiarato dalla stessa Melis: "Questa canzone mi ha fatto provare delle sensazioni che raramente ho provato ascoltando della musica, e ho accettato subito di farne parte proprio per questo motivo". Il mood del singolo, per quanto in maniera nostalgica raccolga tutti le piccole quotidianità di una coppia, esprime sentimenti positivi nel testo di Amedeo Preziosi, che si guarda indietro senza rancore, pensando a ciò che di bello è stato condiviso: "Di quanto è stato bello non l'ho mai dimenticato ma forse non potevo darti più di quanto ti ho già dato, vivere sempre nel passato ma la vita ci darà solo quello per cui abbiamo lottato".