Il programma del Jova Beach Party a Marina di Ravenna: ospiti, orari e parcheggi L’8 e 9 luglio il JOva Beach Party arriva a Marina di ravenna, ecco tutte le info utili, gli ospiti e la scaletta.

A cura di Redazione Music

Jovanotti (Michele Maikid Lugaresi)

Dopo l'inizio di Lignano Sabbiadoro con 60 mila persone presenti, Jovanotti si prepara per un'altra doppia data, l'8 e 9 luglio, questa volta sul lungomare di Marina di Ravenna dove a partire dalle 15 sarà possibile accedere all'area concerto. Come nel 2019 e come nella prima tappa chi va al concerto sa che quella creata da Jova è una festa lunga e piena di ospiti e canzoni, con tre palchi, tra dj set, esibizioni soliste del cantante e tantissimi ospiti che riempiono ogni data e che vedrà molte sorprese anche in questa. Alcune di queste le stanno annunciando i vari artisti sulle proprie pagine e lo stesso Jovanotti sul suo profilo Instagram. La scaletta anche questa volta cambierà, unendo grandi classici a pezzi nuovi e le sorprese in base agli ospiti. Il sindaco intanto invita il pubblico "a sfruttare le straordinarie opportunità offerte da una location come quella di Marina di Ravenna, che non rappresenta semplicemente la sede nella quale fare un concerto, ma un luogo dove vivere un’intera giornata di divertimento". Ecco tutte le informazioni utili per godere al meglio dell'esperienza musicale del Jova Beach Party.

La scaletta degli ospiti e le canzoni

Come noto la scaletta del Jova Beach Party non esiste. Cioè, non esiste una scaletta unica che vale per tutti gli appuntamenti e neanche una scaletta che valga per due serate nella stessa location. Ci saranno sicuramente alcuni classici come "Sabato", "L'estate addosso", "Le tasche piene di sassi", "Estate", "Gli immortali", "Il più grande spettacolo dopo il big bang" o "A te", oltre alla hit dell'estate "I love you baby" e all'ultimo singolo "Sensibile all'estate". Tra gli ospiti che dovrebbero salire sul palco con Jovanotti ci dovrebbe essere ancora una volta Gianni Morandi che sarà a quasi tutte le date del JBP, ma saliranno anche Fedez, Tananai, Benny Benassi, Davide Shorty, gli Extraliscio e ancora Nicola ‘Ballo' Balestri, Ackeejuice Rockers, Chico Trujillo, Constantin, Etran De L'Air, MazZz e Riccardo Marchi.

A che ora inizia e finisce il Jova Beach Party

Per quanto riguarda gli orari di apertura dei cancelli, il pubblico potrà entrare nell'area concerto a partire dalle ore 13.30, ma i concerti cominceranno alle 15.30 e dureranno fino alle 23.30 stando al piano viabilità reso noto dal comune di Marina di Ravenna. Per l'occasione è stato anche definito un piano di sicurezza e gestione delle emergenze dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Come funzionano i token per mangiare e bere: vietate borracce e alcolici

Al Jova Beach Party saranno validi i Token, che avranno un valore di 3€ e sono divisibili e potranno essere acquistati sia presso le casse all’esterno che all’interno del villaggio. All'interno sarà possibile fare acquisti solo con i token con l'eccezione delle bottigliette d’acqua da 0.5l, al costo di 1.50€, presso le casse dedicate, senza l’utilizzo dei token. Tra le cose che è vietato introdurre nell'area concerto ci sono bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, oltre alle borracce di metallo e ai thermos;

Informazioni sulla viabilità: parcheggi

Per quanto riguarda la possibilità di parcheggio il piano del Comune rende noti quelli disponibili:

PARCHEGGI BICICLETTE

Piazzale Marinai d’Italia

Area verde adiacente via C. Menotti

PARCHEGGI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Via Marmarica, tratto adiacente SS 67 via Trieste, (accesso da SS 67 via Trieste)

Viale delle Nazioni nel lato est della carreggiata, nel tratto da via C. Menotti a via Rivaverde, e viale della Pace nel lato est della carreggiata, nel tratto da via Rivaverde a rotonda della Colonia

PARCHEGGI BUS TURISTICI (consentito agli autorizzati che avranno comunicato la targa del veicolo)

Via Marmarica (accesso da SS 67 via Trieste)

Via della Foca Monica (accesso da via dei Mille)

PARCHEGGI VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITA’

Parcheggio in piazzale Mazzini

Parcheggio adiacente via Lungomare

PARCHEGGI AUTO

Parcheggio in zona Pala De Andrè (Ravenna) consigliato per chi intende proseguire con la bicicletta

Parcheggio a pagamento in via delle Zattere (cosiddetto scambiatore)

Tariffa unica 5 euro € dalle 8.00 alle 24:00

Parcheggio in via del Marchesato, in parte a pagamento

A Punta Marina Terme: parcheggi in zona viale delle Americhe, in viale dei Campeggi

A Punta Marina Terme: parcheggi a pagamento in Lungomare C. Colombo