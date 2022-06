Il profilo Instagram di Britney Spears è scomparso dopo il matrimonio e la lite con il fratello Dopo le nozze con Sam Asghari dello scorso 9 giugno, è scomparso il profilo Instagram di Britney Spears: negli ultimi post l’attacco al fratello Bryan Spears.

Tre mesi dopo, con un matrimonio finalmente celebrato con Sam Asghari, Britney Spears scompare di nuovo da Instagram. Il suo profilo, dalle prime ore della notte, è stato disattivato e la sua pagina viene descritta come non disponibile. Era successo anche lo scorso 16 marzo per alcuni giorni, quando erano arrivate le prime voci sul matrimonio estivo e sulla gravidanza, poi non andata a buon fine. Un contesto che non si allontana molto da ciò che ha vissuto negli ultimi giorni la stessa popstar, che alla grande felicità del matrimonio con lo storico fidanzato Sam Asghari, aveva dovuto subire attacchi dalla sua famiglia. Il primo era arrivato già il giorno delle nozze, quando lo scorso 9 giugno, Britney Spears aveva subito l'intromissione al proprio matrimonio dell'ex marito e guardia del corpo Jason Alexander. Dopo pochi giorni era arrivato anche un post su Instagram, in cui veniva attaccato il fratello Bryan, non invitato al matrimonio, anche e soprattutto per la sua posizione sulla conservatorship della donna, mostrata pubblicamente in alcune interviste del passato.

L'attacco a suo padre e alla società Tri Star

Il 9 giugno scorso è stato uno dei giorni più importanti nella seconda vita di Britney Spears, dopo la fine della conservatorship di suo padre Jamie Spears: la data, segnata in rosso, ha visto avverarsi le nozze con il fidanzato storico Sam Asghari. Le immagini del matrimonio, sono state le ultime disponibili sul suo profilo Instagram, scomparso nelle ultime ore. Una casualità? Potrebbe anche non essere così, visti gli ultimi post pubblicati dalla cantante, nei confronti della Tri Star, l'azienda che gestiva la comunicazione e la carriera di Britney Spears, insieme al padre Jamie, e le parole nei confronti del fratello Bryan, non invitato al matrimonio a causa di alcune dichiarazioni del passato. Dopo l'intrusione al matrimonio dell'ex marito Jason Alexander, Britney Spears ha pubblicato su Instagram un post contro le due donne che gestivano la propria carriera, Lou Taylor e Robin Greenhill della Tri Star: "Una settimana prima che mi rinchiudessero in quella clinica, quelli della Tri Star mi hanno invitata nei loro uffici. Erano così belle e carine con le loro gentilezze: siamo qui per farti sentire speciale. Ho pranzato con Lou e Robin, mi hanno detto: Britney guarda che bella la tua foto che abbiamo appeso al muro. Quelle stesse st***ze che mi hanno quasi ucciso una settimana dopo. Mio padre adorava quelle due donne e avrebbe fatto qualsiasi cosa gli avessero chiesto! Loro stavano cercando di uccidermi, ancora oggi credo che sia esattamente quello che stavano cercando di fare".

La scomparsa del profilo Instagram e le accuse al fratello Bryan

Non solo la Tri Star al centro dello sfogo di Britney Spears, prima di scomparire da Instagram: la donna ha deciso di attaccare pubblicamente il fratello Bryan, restituendogli il favore dopo le tante interviste degli scorsi anni, a favore della conservatorship del padre Jamie Spears. Dopo non averlo invitato al matrimonio, in cui gli ospiti erano Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore e tante altre star, la donna ha deciso di esporsi sui social: "Bryan, la tua intervista sul podcast è stata così speciale. So che tu e la famiglia non avete avuto cattive intenzioni, portando via tutti quegli anni in cui volevo onestamente essere solo una persona rispettata con un bicchiere di vino rosso. Nessuno di voi ha mai voluto che finisse la conservatorship perché tutti amavano dirmi cosa fare, trattandomi come fossi zero". L'attacco di Britney arriva dopo le dichiarazioni di Bryan Spears nel podcast "As NOT Seen on TV", in cui l'uomo ha commentato il biopic "Framing Britney Spears", affermando che la conservatorship era una cosa fantastica, anche perché Britney da sola, non sarebbe riuscita nemmeno a prenotare una cena.