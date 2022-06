Il papà di Elettra Lamborghini: “Mi ha dato preoccupazioni ma ora siamo fieri di lei” In un’intervista Tonino Lamborghini, padre di Elettra ha parlato della carriera della figlia, di come hanno cercato di ostacolarla e di come alla fine ha avuto ragione lei.

A cura di Redazione Music

Una figlia che ha dato non poche preoccupazioni ma di cui andare fieri visto il percorso che ha fatto negli anni. il riassunto di ciò che Antonio "Tonino" Lamborghini, padre di Elettra ha fatto della figlia in un'intervista al settimanale F. Un'intervista in cui viene raccontato in che modo l'erede di uno dei marchi automobilistici più importanti al mondo abbia scelto di distaccarsene e guardare in tutt'altra direzione, andando anche contro il volere del padre e della famiglia, ma riuscendo, con impegno costante non solo ad avere successo ma anche a convincere i genitori di aver fatto le scelte giuste. E oggi, Lamborghini ha un programma comico sul Nove, è stata protagonista al Festival di Sanremo e a The Voice Senior, tra le altre cose.

"In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni" dice Lamborghini specificando come, però, cercare di limitarla sarebbe stato controproducente perché "sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva". E quello che voleva era diventare nota al di là dell'attività di famiglia, anche perché, come ammette anche il padre, non era mai stata una cima. La voglia di palco è arrivata subito, con i primi spettacoli fatti con le sorelle, ma ciò che emerge dal racconto è quello di una Elettra che è sempre stata molto tranquilla, nonostante ciò, però, la scelta della notorietà non viene presa benissimo: "Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare: Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager". Poi quella che si pensava fosse una fase passeggera è diventata una carriera nonostante avesse tutta la famiglia contro come sottolinea il padre, anche per mettere l'accento sulla volontà della figlia.

Hanno provato a ostacolarla ("Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote) ma non ci sono riusciti. "Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me" continua nell'intervista, pur ammettendo che avrebbe voluta vederla realizzata in un altro modo. Ma nonostante le speranze era chiaro che il futuro di Elettra difficilmente sarebbe stato lontano dalle luci della ribalta e "nessuno che conosca Elettra avrebbe potuto pensare diventasse una commercialista o avvocata" e alla fine: "È stata brava, ha avuto ragione lei".