Il messaggio di Sfera Ebbasta alla vittima di violenze di Palermo: “Ci vediamo presto” Sfera Ebbasta ha mandato un video messaggio alla 19enne di Palermo vittima di violenza. Un saluto, affettuoso, che è stato in grado di far sorridere la ragazza che lo ha condiviso sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Sfera Ebbasta ha inviato un video alla giovane vittima di violenza di Palermo, che lei stessa ha condiviso sui social mostrandosi felice per questa inaspettata sorpresa che le ha strappato un sorriso in questo momento così delicato e difficile per la sua vita.

Il video di Sfera Ebbasta per la 19enne di Palermo

"Ciao, un bacio, fai la brava, ci vediamo presto" questo il messaggio che Sfera Ebbasta ha registrato e fatto arrivare alla 19enne di Palermo, parole semplici ma dirette e capaci di scaldare il cuore della ragazza, che sta affrontando le ripercussioni, fisiche ed emotive, del terribile episodio di violenza del quale è stata vittima. Su Instagram, infatti, è comparso il video in cui il rapper le rivolge un saluto affettuoso, con una didascalia piuttosto eloquente: "Oggi non mi sono sentita bene… Poi mi arriva questo", un cuore, una emoji commossa e una in cui ringrazia per il gesto che è stato capace di donarle un po' di serenità e sollievo, seppur momentaneo.

La 19enne trasferita in una comunità protetta

La 19enne violentata brutalmente dal branco di suoi coetanei, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, è stata trasferita nella giornata del 29 agosto in una comunità protetta, lontano da Palermo, dove sarà seguita da carabinieri e assistenti sociali. Nei giorni immediatamente successivi alla violenza, a seguito della diffusione delle generalità della vittima, sui social della ragazza sono arrivati migliaia di messaggi di solidarietà e supporto da parte di moltissimi utenti che hanno voluto sostenere la 19enne. L'attenzione mediatica, però, ha avuto delle ripercussioni importanti sullo stato d'animo della giovane che, infatti, in un momento di sconforto sui social ha scritto "Sono stanca mi state portando alla morte". Una richiesta, esasperata, che ha portato le autorità a decidere di proteggerla, allontanandola dal capoluogo siciliano e sostenendola nel modo migliore e più completo possibile, per attraversare questo trauma.