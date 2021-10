Il messaggio di Carmen Consoli per la Sicilia colpita dal maltempo: “La mia terra forte e resiliente” La nota cantautrice Carmen Consoli ha voluto rivolgere un messaggio alla sua terra, la Sicilia, colpita fortemente dal maltempo in questi ultimi giorni. Le parole usate dalla cantante su Instagram suonano come un monito: “Una terra senza radici frana, non soltanto metaforicamente” ha scritto in un post.

A cura di Ilaria Costabile

Carmen Consoli è una delle cantautrici italiane più apprezzate nel panorama musicale italiano, un'artista che ha sempre portato nella musica la sua forte identità e l'appartenenza ad una terra, la Sicilia, che spesso ritorna nei suoi brani. Ed è proprio al suo luogo natio, fortemente colpito dall'irruenza del maltempo in quest'ultima settimana, che la cantante ha voluto rivolgere un messaggio di speranza, ma soprattutto di vicinanza.

Le parole di Carmen Consoli

Un post pubblicato su Instagram per condividere la sofferenza nel vedere la propria terra distrutta dalla violenza degli eventi atmosferici, ingestibili dall'uomo e, per questa ragione, i più dannosi e difficili da affrontare e superare. Il passaggio del ciclone Medicane sulla città di Catania e le zone limitrofe, come si è potuto vedere nelle immagini scioccanti delle strade inondate e coperte dall'acqua, ha portato delle conseguenze disastrose, davanti alle quali non si può far altro che rimboccarsi le maniche e reagire. Carmen Consoli, quindi, ha voluto sottolineare la capacità di rinascere e di rialzarsi della Sicilia e dei siciliani, scrivendo queste parole:

La mia è una terra bellissima, forte e resiliente, che sa rinascere dalle ceneri del vulcano e scrollarsi il fango di dosso. Questo è il momento di abbracciare la mia gente, verrà presto il momento di ricostruire: allora dobbiamo ricordarci che una terra senza radici frana, non soltanto metaforicamente.

Un monito, forse, per invogliare ogni cittadino a preoccuparsi di tutelare la terra in cui vive, affinché grazie al contributo di tutti episodi del genere siano sempre più rari.

Il nuovo singolo di Carmen Consoli

La cantautrice siciliana è da poco ritornata anche in tv, ospite della nuova edizione di X Factor, dove ha presentato il suo nuovo album "Volevo fare la rockstar", da cui è tratto il singolo "Qualcosa di me che non ti aspetti". L'album, prodotto e distribuito da Narciso Rec/Polydor, è stato pubblicato lo scorso 23 settembre, è già disponibile per l'ascolto in streaming e per il download.