Il maltempo costringe Rkomi a interrompere il concerto: “Era obbligatorio per la sicurezza” A causa del maltempo cantanti come Rkomi e Motta sono stati costretti a cancellare o interrompere i propri concerti.

A cura di Redazione Music

Il maltempo che ha colpito l'Italia e in particolare l'Emilia Romagna e la Toscana ha costretto alcuni artisti a cancellare i propri concerti, come avvenuto a Motta, bloccato all'aeroporto di Pisa dove era in procinto di partire direzione Metaponto, per partecipare al Metaponto Beach festival e a Rkomi che ha cominciato a esibirsi per il concerto al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina (RN), ma è stato costretto a interrompere a causa del maltempo che rischiava di fare più danni di quanto fatto fino a quel momento. È stata una giornata critica per una parte del Paese, colpito da tempeste e nubifragi che hanno provocato morti e feriti.

Rkomi è intervenuto su Instagram per spigare ai fan cosa fosse successo e con alcune storie ha detto: "Ragazzi purtroppo non si poteva continuare, in realtà non si poteva neanche iniziare considerando il vento e le problematiche che bastavano avvenendo a livello acustico, ovviamente non esiste, abbiamo iniziato e continuato il più possibile. Anche per la vostra sicurezza, soprattutto per la vostra. Mi dispiace tanto, non dipende da me, non dipende da nessuno purtroppo e vi chiedo, intanto, di spostarvi e capiremo che riusciremo a fare". Insomma, un temporale improvviso ha costretto il cantante di Taxi Driver e Insuperabile a interrompere l'evento, dopo che la pioggia ha colpito sempre più forte, come si vede anche da alcuni video online.

Anche Thaurus, sua etichetta, ha scritto un messaggio: "Siamo molto dispiaciuti dell'improvvisa interruzione del concerto che stava volgendo al termine, a causa della forte pioggia, che ha reso il palco inagibile. Per la sicurezza della band, dei tecnici e del pubblico è stato necessario interrompere lo show ed evacuare l'area". Motta, invece, non è riuscito proprio a partire da Pisa, da dove sarebbe dovuto partire per Metaponto: "Purtroppo per il maltempo non riusciamo a venire, speriamo di recuperare il prima possibile questa giornata maledetta" ha spiegato il cantautore su Instagram.