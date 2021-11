Il gruppo K-Pop PURPLE KISS è nei guai per aver indossato abiti con richiami nazisti Nelle ultime ore, Twitter è stato invaso dalle foto di Goeun, membro del gruppo K-Pop femminile PURPPLE KISS, in abiti con richiami nazisti.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo l'annuncio della HYBE di incominciare a produrre NFT per rappresentare al meglio l'immagine dei BTS, con la relativa rivolta ambientale dei fan, un'altra etichetta sembra stia vivendo dei momenti difficili, dopo aver fatto indossare a una delle sue artiste un abito con un simbolo nazista cucito sul petto. Stiamo parlando della RBW, che nelle scorse ore aveva pubblicato le immagini delle PURPLE KISS, formazione K-Pop femminile, durante un servizio fotografico. Ad aver impressionato i fan, che si sono lanciati subito su Twitter, è il vestito di Goeun, una dei membri del gruppo, che indossava sull'abito il simbolo dell'aquila araldica, che era stata usata dal partito nazista. Un'immagine che ha fatto il giro del mondo e che ha costretto la RBW a chiedere ufficialmente scusa ai fan sul sito web ufficiale delle PURPLE KISS. Nel frattempo la RBW ha anche ripubblicato le foto di Goeun, questa volta con il simbolo coperto, ma questa disfatta social potrebbe influenzare l'ottimo anno della band, che dopo aver pubblicato i mini album "Into violet" e "Hide & Seek", era stata inclusa anche nella top ten dei gruppi K-Pop più promettenti.

Il simbolo nazista sulla giacca militare di Goeun

Dopo il grande successo di quest'anno, segnato anche dall'esordio con il mini-album "Into Violet", che includeva le canzoni "Ponza" e "Can We Talk Again" e la loro seconda pubblicazione a settembre con "Hide & Seek", le PURPLE KISS sembravano lanciate al successo internazionale. Il gruppo K-Pop femminile formato da Park Ji-eun, Goeun, Ireh, Yuki, Chaein e Swan era stato incluso anche nella top ten dei gruppi K-Pop più promettenti, con uno sguardo alla conquista d'oltreoceano. Poi le foto nelle ultime ore, trasmesse con una velocità incredibile, soprattutto per un particolare dettaglio. L'etichetta RBW che cura l'immagine del gruppo infatti ha pubblicato nelle scorse ore foto delle PURPLE KISS, frutto di un servizio fotografico recente destinato a diventare un album di immagini per le festività natalizie. Su tutti spicca la giacca di Goeun, uno stampo militare che però nasconde sul petto un'aquila araldica, simbolo del partito nazista. Un'immagine che ha sconvolto i fan, che su Twitter hanno richiesto spiegazioni alla RBW, chiedendo anche di rimuovere l'immagine per evitare problemi con l'apologia nazista.

Le scuse della RBW

Il richiamo di Twitter è servito, con la RBW che ha subito rimosso la foto di Goeun in giacca, ma soprattutto ha lanciato un messaggio sul sito web ufficiale della fanpage delle PURPLE KISS: "Vorremmo esprimere le nostre più sentite scuse per aver causato problemi con l'outfit di Goeun per i saluti al 2022. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e per non aver eseguito in anticipo un'ispezione sufficiente su tutti i vestiti e gli accessori. Tutte le responsabilità per quanto sopra spettano a noi come agenzia dell'artista, che non è riuscita a rivedere l'outfit nel dettaglio, e stiamo riflettendo molto sulla nostra incapacità di prestare la dovuta attenzione. Tenendo presente che tutti i contenuti che creiamo e condividiamo riguardano molte persone, faremo in modo che riescano a rispettare tutti, senza offendere nessuno". Poche ore dopo sono riapparse le foto di Goeun, questa volta con il simbolo dell'aquila araldica nascosta, ma Twitter potrebbe non dimenticare così presto la disfatta social della band, soprattutto nella distribuzione occidentale della band.