Il grande ritorno di Francesco Guccini, dopo l’addio canta di nuovo nell’album Canzoni da Intorto Aveva dato l’addio alla musica, ma Francesco Guccini ci ha ripensato e ha annunciato il ritorno con un concept album intitolato Canzoni da intorto.

A cura di Francesco Raiola

Francesco Guccini torna a cantare e a pubblicare un album, facendo un passo indietro rispetto al suo ritiro. Il cantautore ha annunciato, infatti, l'uscita di Canzoni da Intorto che sarà disponibilea partire dal prossimo 18 novembre 2022 per BMG esclusivamente in formato fisico. Questo nuovo lavoro arriva a distanza di undici anni dal suo ultimo album "L'ultima Thule" e del suo ultimo live che tenne il 3 dicembre 2011 a Bologna, sua città. Nelle scorse ore stavano girando alcuni video che lo ritraevano in un ristorante della sua Pavana mentre festeggiava assieme ad artisti, etichetta e ufficio stampa e a tutti coloro che hanno lavorato al disco.

Nella nota stampa si legge che "‘Canzoni da intorto' è il concept album che Francesco Guccini ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia". Il ritorno di Guccini è veramente a sorpresa, il cantante, infatti, aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, confermato anche successivamente: il cantautore, infatti, aveva smesso di suonare, ma non di scrivere, anche se quest'ultima attività si era concretizzata soprattutto nella scrittura narrativa sia da solo che in coppia con Loriano Macchiavelli.

C'erano state un paio di eccezioni negli ultimi anni. Guccini, infatti, era stato omaggiato da tanti artisti contemporanei nel doppio volume di "Note di Viaggio", il cui primo capitolo era intitolato "Venite avanti" e il secondo "Non vi succederà niente" in cui erano presenti, rispettivamente, gli inediti "Natale a Pavana", interpretato da solista, e "Migranti" interpretato da Guccini insieme con i suoi storici collaboratori.

Per valorizzare questo ritorno in musica, si legge sempre nella nota, "il disco è stato pensato come un prezioso gioiello da ascoltare per intero, declinato in cinque diversi formati: CD, CD limited edition – maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata)".