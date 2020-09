Voglio condividere con voi quello che mi é successo ieri: una giornata partita innocua, vado in Sony dalla mia etichetta per quello che pensavo sarebbe stata una bella riunione per parlare del mio prossimo disco e per ascoltarlo tutti insieme… ignara di tutto scopro che erano tutti riuniti nella sala eventi per farmi una festa a sorpresa 🥺❤️ Ieri ho ricevuto dal Presidente @andrearosi00 la certificazione di Diamante per #RomaBangkok e con grande stile e grande generosità mi ha regalato un vero e proprio diamante. Il nuovo disco ce lo siamo ascoltati (io emozionatissima con le lacrime agli occhi) mangiando la torta che celebrava un miliardo di views su youtube. Ci avrò messo più 5 minuti per realizzare che tutto questo fosse davvero per me… grazie @sonymusicitaly per questa giornata incredibile che non dimenticherò mai. I successi sono da celebrare perché spesso sono SOFFERTI, ecco perché é importante radunarci e brindare mentre ci si guarda negli occhi. GRAZIE ANDREA, GRAZIE SONY MUSIC ❤️ 8 anni insieme…Ad maiora sempre! 💎❤️⚡️🎸. Colgo l’occasione per ringraziare @giusyferreriofficial @takagibeatz @ketra_boomdabash @federicabbateof @poetaurbano … che squadrone 🥺💎❤️

A post shared by Baby K (@babykmusic) on Sep 25, 2020 at 5:46am PDT