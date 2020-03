Per adesso, nonostante la musica sia ferma a causa del Coronavirus, Amici ha deciso di proseguire con il programma di uscite discografiche. In attesa della terza puntata del serale, quindi, è stato annunciato che il prossimo 20 marzo usciranno i primi quattro progetti musicali di altrettanti allievi della scuola di Maria De Filippi: Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo. A differenza di quanto avviene per gli altri artisti, la produzione e le etichette ha deciso, almeno per adesso, che gli album potranno uscire, anche perché, a differenza dei colleghi, i cantanti presenti nella scuola di Amici non potrebbero comunque incontrare il pubblico e i fan per i soliti firmacopie. Gli instore in giro per l'Italia, infatti, come avvenuto lo scorso anno, cominceranno con la fine della trasmissione e a quel punto si vedrà quale sarà la situazione per gli Spettacoli. Per adesso, insomma, la circolazione degli album dei quattro cantanti avverrà tra copie fisiche e digitali oltre, ovviamente, agli streaming, con la possibilità di un po' di pubblicità televisiva.

Gli album di Gaia e Giulia

Sono stati resi noti, per adesso, i nomi degli album, le etichette e le tracklist dei singoli album. Gaia, la 22enne italo brasiliana pubblicherà "Genesi" per la Sony con una tracklist che prevede "Chega" "Densa", "What I say", "Mi ricordo un po’ di me", "Coco Chanel", "Fucsia" "Stanza 309". Giulia, invece, 21 anni di Scafati (Sa), pubblicherà il suo album, di cui ancora non è noto il titolo con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti e la tracklist prevede "Domeniche di Maggio", "Nietzsche", "Va tutto bene", "Amore a lieto fine", "Solo questo mi è rimasto", "Quando non trovo un perché", "Briciole", "Happy days".

Gli album di Nyv e Jacopo

Poi c'è Nyv, la cantante nata in Lussemburgo e residente a Cormano (Mi) che pubblicherà l'album "Low Profile" con la Sugar per una tracklist che prevede: "Per favore", "Blues d’Alcool", "Noia", "A malapena", "Banlieu", "Padre", "Tre sillabe", "Personne", "Sincero", "Io ti penso". Infine c'è Jacopo 21 anni, savonese, che pubblica "Colori", con l’etichetta indipendente Kazal (in licenza Sony Music Italy) e una tracklist che vede "Cuore di mare", "Luci e cenere, "Blue Monday", "Sabato sera", "E invece", "Se parlo di te", "Disinnescare".