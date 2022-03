Il concerto per i bambini ucraini a Bologna con LRDL, Morandi, Elisa, Elodie: tutto il cast Si chiama “Tocca a noi – Musica per la pace” l’evento musicale nato da un’idea de La Rappresentante di Lista che unirà gli artisti per raccogliere fondi per i bambini in fuga dall’Ucraina.

Il concertone prima del concertone, andrà in scena a Bologna e vedrà al contempo una raccolta per Save the Children. Si chiama "Tocca a noi – Musica per la pace" e si terrà il prossimo 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna, dove il Sindaco, Matteo Lepore, ha accettato la proposta de La Rappresentante di lista di creare un "concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa!". Proprio il Sindaco aveva risposto dando la disponibilità della città.

L'evento, gratuito, servirà a raccogliere fondi a sostegno dei "bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina" con il supporto a Save the Children che da un secolo si occupa di queste tematiche. Sul palco di Bologna si terrà quindi una lunga maratona musicale che vedrà coinvolti alcuni dei principali artisti della musica italiana che hanno aderito per "ricordare, ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che da settimane colpiscono drammaticamente le bambine, i bambini, le donne e gli uomini dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di dialogo e di cooperazione, di costruzione costante della pace nel mondo.

Sul palco di Bologna, quindi saliranno, oltre a La Rappresentante di Lista, anche Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus, in attesa di altri nomi che saranno annunciati nei prossimi giorni. Il concerto sarà trasmesso il 7 aprile in prima serata su Rai 3 e su Rai Radio 2 e condotto da Andrea Delogu assieme a Ema Stokholma, Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. Tutti possono contribuire donare 2 euro con un sms al 45533 dal proprio cellulare e 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Si può inoltre dare il proprio contributo attraverso il sito internet www.savethechildren.it/ucraina .