Il cantante fece il saluto nazista e gridò “White power”, Pantera cancellati da tre festival Nel 2016 Phil Anselmo chiuse un cocnerto facendo il saluto nazista e per questo due festival tedeschi e uno austriaco li hanno cancellati dalla line up.

A cura di Redazione Music

Phil Anselmo dei Pantera (Ethan Miller/Getty Images)

Se fai il saluto nazista e urli dal palco "White power" rischi che qualcuno non gradisca e cancelli alcuni dei tuoi concerti, come successo ai Pantera, storica band metal, di cui sono stati cancellati tre show del loro prossimo tour di reunion. Protagonista in negativo è proprio il frontman Phil Anselmo che nel 2016, appunto, fece il saluto nazista, urlando proprio "white power" durante un concerto, le cui conseguenze si sono ripercosse anche anni dopo. Il Rock am Ring e il Rock im Park – festival gemelli -, infatti, hanno deciso di rimuovere il nome della band dalla loro line up, come annuncia il sito musicale Consequences of Sound che scrive che la decisione è arrivata a seguito di "‘conversazioni intense' con frequentatori del festival, colleghi artisti e sponsor". A questi si è aggiunto anche un festival austriaco, il Gasometer Festival di Vienna, dove avrebbero dovuto esibirsi il 31 maggio, che però non ha dato spiegazioni sul parché.

Insomma, avere sul palco un cantante con chiare simpatie naziste non dà un ottimo ritorno d'immagine, come hanno capito – con un po' di ritardo, evidentemente -, gli organizzatori dei festival tedeschi che sui proprio social hanno condiviso una nota per spiegare il perché dell'esclusione: "I Pantera non si esibiranno al Rock am Ring and Rock in the Park 2023, come annunciato. Nelle ultime settimane abbiamo avuto molte intense conversazioni con artisti, i nostri partner e voi, fan del festival, abbiamo continuato a affrontare insieme le critiche e abbiamo deciso di rimuovere la band dal programma".

A sostituirli saranno i Foo Fighters, headliner nella giornata del 2 giugno al Rock am Ring e il 4 giugno al Rock im Park. Per la band capitanata da Dave Grohl saranno le uniche date europee nel 2023. I problemi di Anselmo risalgono al 2016 quando durante il concerto tributo al chitarrista dei Pantera Dimebag Darrell – morto l'8 dicembre 2004 – a Hollywood il cantante ha concluso lo show col saluto nazista e quel "white power". Successivamente, rispondendo alle polemiche scatenate dal video che ha cominciato a girare prima ha cercato di giustificarsi attribuendo quel gesto a uno scherzo che aveva a che fare con del vino, fino a scusarsi tout court si è scusato, spiegando che "chiunque conosca me e la mia vera natura sa che non credo in niente di tutto ciò".