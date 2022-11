Il cantante country Jake Flint è morto poche ore dopo aver sposato sua moglie: aveva 37 anni Il cantante country Jake Flint è morto a 37 anni, poco dopo essersi sposato con la moglie Brenda. Una morte inaspettata che ha sconvolto tutti.

Shock in Oklahoma. Il cantante country Jake Flint è morto a 37 anni, poco dopo essersi sposato con la moglie Brenda. Una morte inaspettata così raccontata al The Oklahoman nella giornata di lunedì dall'ufficio stampa del cantante: "È morto nel sonno nella notte dopo il matrimonio". Era un ambasciatore della scena musicale dei Red Dirt dell'Oklahoma. Prolifico cantante, sostenitore di tanti artisti, era uno dei più richiesti del Midwest e del sud-ovest degli Stati Uniti.

Chi era Jake Flint

Il cantante country Jake Flint era un cantautore, artista discografico e artista dal vivo molto richiesto. Un instancabile sostenitore dei suoi colleghi artisti, "sempre disposti a dare una mano per aiutare chiunque ne avesse bisogno", si legge nel comunicato. "Con il suo sorriso contagioso e il suo disarmante senso dell'umorismo, era amato da molti e credo che, insieme alla sua musica, sarà la sua eredità duratura".

La reazione della moglie Brenda

Brenda, sua moglie poche ore prima della morte, ha parlato della morte di Jake su Facebook, dove ha condiviso il suo profondo shock per la perdita del marito in quello che doveva essere un giorno speciale per la coppia: "Dovevamo guardare le foto del matrimonio, ma invece devo scegliere i vestiti per seppellire mio marito. Le persone non dovrebbero provare così tanto dolore. Il mio cuore è andato via e io ho davvero bisogno che torni. Non posso sopportare molto di più. Ho bisogno di lui qui."

La carriera

Jake Flint inizia giovanissimo nel mondo della musica. Pubblicò però il suo primo disco ufficiale nel 2006,"Hurry Up and Wait". Nel 2016, "I'm not Ok" e nel 2020 il suo album omonimo Jake Flint. Aveva pubblicato anche una serie di registrazioni dal vivo "Live and Socially Distanced at Mercury Lounge", solo un anno fa. Data la scomparsa, amici e familiari hanno creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per la sua famiglia in questo momento difficile.