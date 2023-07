Iggy Pop cancella il suo concerto a Milano a causa di “circostanze impreviste” Il concerto di Iggy Pop a Milano è stato cancellato a causa di circostanze impreviste indipendenti dalla volontà degli organizzatori e dell’artista.

A cura di Redazione Music

Iggy Pop (ph Jimmy_Fontaine)

Iggy Pop non si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano sul cui palco avrebbe dovuto mettere piede il prossimo 17 luglio. Il concerto è stato cancellato, il motivo non è stato reso noto, ma non ha a che fare con la salute dell'artista, visto che dalla nota stampa si legge: "Siamo spiacenti di comunicare che a causa di circostanze impreviste indipendenti dalla volontà degli organizzatori e dell’artista, la data di Iggy Pop prevista per lunedì 17 luglio al TAM Teatro Arcimboldi Milano è annullata". Il cantante avrebbe dovuto portare sul palco meneghino oltre ai suoi classici anche le canzoni tratte da Every Loser, il disco pubblicato lo scorso gennaio e prodotto da Andrew Watt per la Gold Tooth Records.

L'iguana del rock mondiale aveva in serbo un concerto speciale, che però i fan italiani non vedranno, almeno per ora. resterà nella memoria, quindi, l'ultimo show fatto in Italia, ovvero quello di fine agosto 2022 a Palazzo Tè, a Mantova, quando si esibì sul palco insieme all’Orchestra da Camera di Mantova, diretti da Enrico Gabrielli. Nell'annunciare la cancellazione della data, gli organizzatori hanno anche dato informazioni sul rimborso dei biglietti che sarà possibile ottenere sui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e TAMtickets entro e non oltre il 16 agosto.

Nello specifico: "Coloro che hanno effettuato l’acquisto su TicketOne potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata a questo link, mentre coloro che hanno effettuato l’acquisto su TicketMaster potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata qui. Coloro che hanno effettuato l’acquisto tramite i canali del Teatro Arcimboldi potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata nella sezione note al seguente link sul sito dell'Arcimboldi. Nella nota si esplicita anche che "Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso".