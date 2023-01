Iggy Azalea avrebbe guadagnato 300mila euro su OnlyFans in 24 ore: “Dite solo stron*ate” Iggy Azalea, dopo 24 ore dall’iscrizione sulla piattaforma OnlyFans, ha negato i guadagni: “Non voglio condividere ciò che guadagno sulla piattaforma”.

"Hotter than hell" potrebbe ritardare di qualche mese, ma Iggy Azalea ha deciso di fare le cose in grande per il suo nuovo album. La cantante australiana infatti, ha deciso di rendere un prodotto multimediale il suo prossimo disco, legandolo a opere d'arte e reference fotografiche: questa idea viene legata al marchio Onlyfans, la piattaforma che permette agli utenti di abbonarsi e avere accesso a contenuti esclusivi di Azalea, che ha settato il prezzo a 23 euro mensili. Nel suo primo giorno su Onlyfans, moltissimi utenti hanno deciso di iscriversi al suo canale, con una cifra raccolta che potrebbe avvicinarsi ai 300mila euro. Un risultato che sarebbe da record, se non fosse per Bhad Bhabie, la creator americana che ha guadagnato un milione di dollari sulla piattaforma.

Le critiche in passato e il cambio di marcia con Hotter than Hell

Non sono mancate le polemiche, sia sulla presenza di Iggy Azalea sulla piattaforma, ma anche sui guadagni riscontrati dalla cantante. Nel luglio 2021, su Twitter, la cantante si riferiva a Onlyfans affermando: "Io credo che Onlyfans abbia aiutato l'empowerment femminile, ma non mi vedrete mai sulla piattaforma. Non voglio fare quel tipo di contenuti (principalmente riferito al nudo) e rubare i soldi alle persone che ci vivono attraverso la piattaforma". Poi il cambio di marcia con l'annuncio nell'ultima foto postata su Instagram: la cantante ha anche affermato di non conoscere così a fondo la piattaforma e di non aver capito da subito le potenzialità che avrebbe potuto donare al suo lavoro.

Le polemiche sui guadagni e la produzione di Tory Lanez

La seconda polemica, riferita soprattutto ai guadagni nelle prime 24 ore, ha visto la partecipazione della stessa cantante alla discussione su Twitter. Infatti, dopo aver ricordato che "Hotter Than Hell" sarà un complesso multimediale lungo un anno, ispirato alle top model degli anni '90, a Pamela Anderson e all'iconico libro "Sex" di Madonna, Azalea ha definito false le voci sulle cifre uscite "dal nulla". Su Twitter infatti ha dichiarato: "State dicendo solo stron***te a questo punto, perché quel numero è stato tirato fuori dal nulla. Non voglio condividere ciò che guadagno su OnlyFans, nello stesso modo in cui non condividevo ciò che guadagnavo dal mio catalogo musicale". I numeri potrebbero essere minori, ciò che è certo è che la lavorazione al disco sta continuando e ha una scadenza molto vicina, anche legata alle sorti giudiziarie del produttore: il rapper Tory Lanez, coinvolto nel caso giudiziario sull'utilizzo di arma da fuoco nei confronti di Megan The Stallion, una delle voci più importanti dello spettacolo statunitense.