I video e la scaletta dei Maneskin, protagonisti al Global Citizen festival di New York I Maneskin sono stati tra i protagonisti del Global Citizen Festival, l’evento benefico musicale che i è tenuto a Central park a New York. Ecco la scaletta del live della band italiana.

A cura di Redazione Music

Damiano David dei Maneskin al Global Citizen Festival (Noam Galai/Getty Images)

I Maneskin sono stati ra i protagonisti del Global Citizen Festival che si è tenuto a Central Park a New York, dove hanno suonato, tra gli altri, anche Metallica, Charlie Puth, Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía. la band, come sempre, è stata protagonista di un'esibizione rock ‘n roll su un palco importante come quello newyorkese, suonando i loro pezzi più noti, ma non il loro prossimo singolo "The Lonelist". "Come state?" dice Damiano, mettendo piede sul palco e dando il la con "Zitti e buoni" e dialogando un po' anche col pubblico: "Direttamente dalla Puglia? Vi vogliamo bene" dice a un gruppo di supporter italiani.

Dopo la canzone che ha dato il la alla loro nuova carriera internazionale, grazie alla vittoria, prima del Festival di Sanremo e poi di Eurovision, la band ha suonato la loro canzone più ascoltata in streaming, ovvero "Beggin'", canzone da oltre un miliardo e centomila ascolti, seguita da "Supermodel", il loro ultimo singolo, "Gasoline" e chiudendo con "I wann be your slave", canone che contemporaneamente a Beggin' li portava nelle classifiche più importanti del mondo. Un altro tassello per la band che qualche settimana fa si è aggiudicata il premio come "Best Alternative" proprio per "I wanna be your slave" e contestualmente esibendosi su quel palco.

La band è stata protagonista di un appuntamento che ormai va avanti da anni e che in questo 2022 ha come obiettivo quello di "dare potere alle ragazze e alle donne adolescenti in modo da poter porre fine alla povertà estrema ORA", invitando "i leader mondiali, le aziende e i filantropi a fare più di quanto abbiano mai fatto prima". New York a parte, poi, la band ha annunciato l'uscita del nuovo singolo "The Lonelist" il nuovo singolo di cui conosciamo qualche verso: "You’ll be the saddest part of me a part of me that will never be mine. It’s obvious tonight is be the loneliest (…) You’re still the oxigen I breathe I see your face when I close my eyes It’s torturous tonight is gonna be the loneliest". Nel video su Youtube l'esibizione della band italiana è al minuto 8.20.