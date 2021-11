I video dei Maneskin che aprono il concerto dei Rolling Stones Una serata all’insegna dell’entusiasmo dei quattro ragazzi, che hanno proposto al pubblico dei Rolling Stones alcuni dei pezzi che in questo momento li stanno spingendo a livello planetario, portando a casa anche i ringraziamenti di Mick Jagger, che alla fine della loro esibizione li ha omaggiati in italiano prima di dare il via al concerto.

A cura di Andrea Parrella

Tra le notizia di questa domenica c'è sicuramente la performance dei Maneskin al concerto dei Rolling Stones. I quattro artisti italiani, che stanno vivendo un momento esplosivo della loro carriera, hanno aperto la data di Las Vegas della band rock guidata da Mick Jagger, previsto per il 6 novembre. Un evento a quanto pare molto anche oltreoceano, dove la curiosità per il gruppo italiano è molto alta, al punto che nelle ultime ore hanno conquistato il primo disco di platino per Beggin'. che ha superato il milioni di copie vendute.

Le parole di Damiano prima dell'esibizione

Una serata all'insegna dell'entusiasmo dei quattro ragazzi, che hanno proposto al pubblico alcuni dei pezzi che in questo momento li stanno spingendo a livello planetario, portando a casa anche i ringraziamenti di Mick Jagger, che alla fine della loro esibizione li ha omaggiati prima di dare il via alla serata. "Questo è il nostro primo stadio – ha detto Damiano in inglese al pubblico presente – ed è un onore per noi essere qui e avere la chance di aprire il concerto di una delle più grandi band della storia. Grazie per questa possibilità".

I video dei Maneskin che aprono il concerto dei Rolling Stones

Molti i video della serata pubblicati, tra social e Youtube in tanto hanno immortalato le esibizioni dei Maneskin a inizio serata. Da "Zitti e Buoni" a "I wanna be your slave", passando per Beggin', la band propone mezz'ora di musica con alcuni dei principali successi che stanno accompagnando il loro imprevedibile successo planetario. Un successo, quello dei Maneskin, fatto di numeri concreti e certamente inattesi per dimensioni, registrati non solo in Europa dopo la vittoria di Eurovision, ma anche in Australia e in queste settimane proprio negli Stati Uniti, dove pare esserci grande fermento per la musica della band. Dai riconoscimenti delle icone del rock alle ospitate nei più popolari show televisivi d'oltreoceano, la scalata dei Maneskin pare attualmente inarrestabile.