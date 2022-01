“I vaccinati sono vittima di un’ipnosi di massa”, lo ha detto Eric Clapton Eric Clapton sempre più vax-scettico: “La teoria dell’ipnosi di massa esiste”. Amici e parenti lo hanno allontanato: “Pensano che io sia uno svitato”.

Eric Clapton ha dichiarato che i "vaccinati" sono "vittima di un'ipnosi di massa". Mancava giusto il suo parere alla lista dei vax-scettici famosi. Non è la prima volta che il celebre chitarrista esprime i suoi dubbi sui vaccini contro il coronavirus, ma questa volta ha suscitato un vero e proprio terremoto sui social. Tantissimi, anche i suoi fan più fedeli, indignati nei suoi confronti. Recidivo, per giunta: l'artista 76enne aveva affermato di aver subito "disastrosi effetti collaterali" a causa del vaccino AstraZeneca, parlando di piedi "congelati e insensibili, praticamente inutili" e temeva oltre che per la sua stessa vita, del fatto che non sarebbe mai più riuscito a suonare la chitarra. Non è successo, alla fine.

Le parole di Eric Clapton

Questa volta, Eric Clapton caldeggia la tesi più popolare del momento tra i gruppi no-vax: l'ipnosi di massa. Seguendo le parole di Robert Malone, virologo che ha parlato di "popolazione ipnotizzata per essere convinta a credere nell'efficacia del vaccino", Eric Clapton ha dichiarato: "La teoria dell’ipnosi di massa esiste. Ho iniziato a farci caso, il vaccino è ovunque". E ancora:

Ho visto un sacco di piccoli video su Youtube, tutta pubblicità subliminale, tutte le notizie che girano in Inghilterra sono a senso unico, ti dicono di seguire gli ordini e di obbedire.

Eric Clapton, però, starebbe evidentemente parlando della comunicazione istituzionale, come quella che è stata fatta anche in Italia e sui social, dai grandi gruppi con avvisi e avvertenze, come YouTube e Google.

Ho iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle, ero sempre più risoluto. Ho suonato concerti fino a poco prima del lockdown, ma non ero davvero coinvolto in nessuna battaglia su temi sociali. Ma poi quei tizi al potere hanno iniziato a farmi arrabbiare, e come tutti ho capito di avere degli strumenti. Ho avuto una vocazione, e ho deciso di utilizzarli.

Eric Clapton allontanato da tutti: "Pensano sia uno svitato"

Dopo essersi esposto pubblicamente, Eric Clapton si è ritrovato l'opinione pubblica contro. Ma non solo. Anche i familiari e gli amici più stretti lo hanno allontanato: "Pensano che io sia uno svitato. Nell'ultimo anno è scomparsa un sacco di gente, così ho potuto rivedere le mie amicizie. Sono rimasti quelli a cui voglio molto bene e di cui ho davvero bisogno", ha dichiarato.