I Take That annunciano quattro concerti in Italia nel 2024: quando saranno disponibili i biglietti Quattro concerti in Italia nell’estate 2024 per i Take That nella formazione a tre.

A cura di Roberta Giuffrida

I Take That hanno annunciato quattro date in Italia per il 2024, quando porteranno in giro per l'Europa il loro nuovo album "This life" in uscita il prossimo 24 novembre. La band ha annunciato il Life Under The Stars, prossimo tour europeo all'aperto che si terrà nell'estate 2024 e li vedrà esibirsi in trio, formazione ridotta rispetto a quella che negli anni '90 ha fatto impazzire milioni di fan in tutto il mondo. Senza Robbie Williams e Jason Orange che ha abbandonato la band nel 2014, a salire sul palco per 19 concerti all'aperto in 8 paesi in tutta Europa restano Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald

La band ha annunciato ben quattro concerti in Italia: i Take That suoneranno il 7 luglio a Piazza Castello a Marostica, il giorno dopo, l'8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Morricone di Roma, il 10 luglio a Piazza Duomo a Trani e infine l'11 luglio al Sequoia Park di Bologna. La vendita dei biglietti partirà il prossimo 19 ottobre a partire dalle 10 su Ticketone: i fan che preordineranno il nuovo album della band, "This Life" nei negozi europei partecipanti prima delle 18 locali di martedì 17 ottobre riceveranno un codice di prevendita per acquistare i biglietti dalle 10 (locali) di mercoledì 18 ottobre, prima, quindi, della vendita generale.

I Take That sono stati una delle band di punta degli anni 90, inserendosi nel filone delle boyband e delle girlband che hanno caratterizzato il pop di quegli anni, con altre gruppi come Blue, Backstreet Boys e Spice Girls. La band vendette milioni di copie con album come Take That & Party, Everything Changes e Nobody Else che contenevano hit come "Back for Good", e "Relight my fire" prima dello scioglimento e del ritorno, nel 2006 con "Beautiful World" ma senza Robbie Williams che tornò nel 2011 per Progress, che segnò anche l'ultimo album di Orange e in tre hanno pubblicato III e Wonderland del 2017