I Rolling Stones non suoneranno “Brown Sugar” per via dei riferimenti alla schiavitù

I Rolling Stones hanno scelto di depennare Brown Sugar dalla scaletta dei loro futuri concerti a causa del testo contenente diversi riferimenti agli orrori della schiavitù. A confermare la notizia sono stati Keith Richards e Mick Jagger che, la scorsa settimana, hanno dichiarato le loro intenzioni al Los Angeles Times, spiegando che, per il momento, non eseguiranno il brano nei loro spettacoli dal vivo. In queste settimane, i Rolling Stones sono impegnati nel loro tour "No Filter", a lungo rimandato a causa dell'emergenza Covid.

Brown Sugar è una delle canzoni più amate di sempre dai fan dei Rolling Stones, che l'hanno composta all'inizio degli anni Settanta: è la loro canzone più suonata di sempre ed è stata eseguita dal vivo per ben 1.136 volte in concerto, posizionandosi soltanto dietro a un classicone come Jumpin' Jack Flash. Brown Sugar è la traccia che apre il settimo album dei Rolling Stones, l'iconico Sticky Fingers, pubblicato il 23 aprile del 1971. Con il termine "Brown Sugar", oltre che allo zucchero di canna, si può intendere anche una qualità di eroina, oppure in maniera volgare, svilente e un po' razzista una ragazza di colore. Brown Sugar venne pubblicata come primo singolo estratto dall’album nel maggio 1971. Di seguito il testo e la traduzione di Brown Sugar.

