I Queen tornano con la voce di Freddy Mercury: "Face it alone" è già trend su Youtube

Tra le canzoni più ascoltate della settimana c'è senza dubbio il ritorno dei Queen con Face it alone. La canzone, pubblicata lo scorso 13 ottobre, segna il ritorno alla voce di Freddy Mercury, dal momento che parliamo del ritrovamento di un brano in cui c'è la voce dello storico leader della band inglese. Sono stati Brian May e Roger Taylor, durante un'intervista alla BBC per il concerto al Royal Jubilee 2022, ad annunciare di aver trovato questa canzone inedita che May definì "bellissima e commovente" mentre Taylor la definì come "un piccolo gioiello di Freddie". La canzone ha totalizzato oltre sette milioni di ascolti su Youtube e probabilmente è solo l'inizio.

"Face it alone", infatti, è l'antipasto della riedizione de tredicesimo album della band, The Miracle, il penultimo che i Queen pubblicarono con Freddy Mercury ancora in vita. L'album uscirà il prossimo 18 novembre e sarà un'edizione per collezionisti, stampata in tiratura limitata contenente "5CD+DVD+Bluray+LP oltre ad un libro di 76 pagine con fotografie inedite e copertina rigida, le lettere originali del fan club scritte a mano dalla band, recensioni della stampa dell'epoca e ampie note di copertina". La canzone è contenuta in questa riedizione perché fu registrata proprio durante le session del 1988 per quest'album, e fu una delle 30 canzoni a cui la band lavorò, molte delle quali non furono pubblicate.

Quando la band e il team hanno deciso di ripubblicare l'album hanno trovato proprio questa registrazione: "Ci eravamo un po' dimenticati di questa traccia – ha detto Roger Taylor – ma eccolo lì, questo piccolo gioiello. È meraviglioso, una vera scoperta. È un pezzo molto passionale".Non è il primo inedito con la voce di Mercury visto che nel 2014 furono pubblicati tre inediti in Queen Forevere: "Let Me in Your Heart Again", "Love Kills" e "There Must Be More to Life Than This". La band ha continuato a ottenere enorme successo anche dopo la morte del suo leader e negli ultimi anni ha avuto un'esplosione grazie al film "Bohemian Rhapsody" del 2018 diretto da Bryan Singer.

Il 19 ottobre, inoltre, sarà ripubblicata da EPC "QUEEN – As It Began. La biografia ufficiale" che vanta la prefazione di Brian may. Il libro ripercorre la carriera incredibile dei Queen, dagli occhi e la penna di Jacky Smith e Jim Jenkins, la prima gestisce il fan club internazionale della band e fa parte dell’entourage dei Queen da oltre quarant’anni mentre il secondo è un fan dei Queen fin dagli esordi ed è il massimo esperto della band, al punto da scrivere anche le note di copertina degli album Greatest Hits. Il libro esplora ogni aspetto della carriera della band che lo stesso May definisce nell'intro "un documento unico" scritto da due persone che "sono state capaci di osservare in modo dettagliato, anche se da due punti di vista leggermente diversi, le dinamiche interne alla band per buona parte della nostra storia". In questa nuova versione completa la storia dell’era Mercury e degli anni immediatamente successivi alla sua morte.