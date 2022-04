I Pink Floyd pubblicano una nuova canzone, “Hey Hey Rise Up” in supporto al popolo ucraino È la prima uscita inedita dal 1994, quando i Pink Floyd registrarono insieme “The Division Bell”, realizzata in un supporto al popolo ucraino.

I Pink Floyd tornano a pubblicare un brano inedito. Si chiama "Hey Hey Rise Up"in supporto al popolo ucraino. È la prima uscita inedita dal 1994, quando i Pink Floyd registrarono insieme "The Division Bell". Il brano è stato realizzato in collaborazione con David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt, Nitin Sawhney e Andriy Khlyvnyuk della band ucraina Boombox. Il brano è stato registrato in circostanze straordinarie, lo scorso 30 marzo e utilizza la voce di Andriy estrapolata dal suo post Instagram quando ha cantato a Sofiyskaya Square a Kiev.

"Oh, The Red Viburnum In The Meadow" è un brano ucraino folk di protesta scritto durante la prima guerra mondiale e che si è diffuso in tutto il mondo durante lo scorso mese in protesa all’invasione dell’Ucraina. Il titolo del brano dei Pink Floyd deriva dall’ultima frase del brano che si traduce con ‘Hey, Hey, Rise up and rejoice’. David Gilmour lo ha presentato così:

Noi, come molti altri, stiamo provando la rabbia e la frustrazione per questo vile atto in cui un pacifico e democratico Paese indipendente viene invaso e la propria gente uccisa da uno dei più grandi poteri del mondo.

David Gilmour ha poi raccontato come ha conosciuto Andriy e la sua band:

Nel 2015 ho suonato uno show al Koko a Londra in supporto di Belarus Free Theatre, i cui membri erano stati imprigionati. Pussy Riot e la band ucraina Boombox erano in programma. Dovevano fare il loro spettacolo, ma il cantante Andriy ha avuto problemi con il visto, quindi il resto della band ha fatto da supporto a me durante il mio set, abbiamo eseguito Wish You Were Here per Andriy quella sera. Recentemente avevo letto che Andriy aveva lasciato il suo tour americano con i Boombox, era tornato in Ucraina e si era unito alla difesa territoriale. Poi ho visto questo incredibile video su Instagram, in cui lui si trova nella piazza di Kiev con questa bellissima chiesa con la cupola dorata e canta nel silenzio di una città senza traffico o altri rumori di sottofondo a causa della guerra. È stato un momento potente che mi ha spinto a volerlo trasformare in musica.

L’artwork della traccia è un dipinto del fiore nazionale dell’Ucraina, il girasole, creato dall’artista cubano Yosan Leon.