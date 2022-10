I Pinguini Tattici Nucleari annunciano l’Olimpico di Roma: un altro stadio dopo il sold out di Milano I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il concerto all’Olimpico, dopo il sold out in 12 ore del San Siro.

A cura di Redazione Music

Era un po' scritto che dopo il sold out in 12 ore per il san Siro di Milano, i Pinguini Tattici Nucleari annunciassero altre date negli stadi e infatti così è successo. Pochi giorni dopo dai 56 mila biglietti venduti in pochissime ore, infatti, la band bergamasca ha annunciato che bisserà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 23 luglio 2023, dopo il tutto esaurito della data di Milano che si terrà l'11 luglio. Un sold out che era stato comunque annunciato – sebbene non con queste tempistiche – anche dal tour che hanno tenuto l'estate scorsa e aveva portato circa 300 mila persone totali ad accompagnarli in giro per l'Italia.

"Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni", racconta Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. "La prima volta che ci siamo andati, per suonare in un piccolo locale del Pigneto, il pubblico ci ha accolto come fossimo amici, quasi parenti. Con alcuni dei presenti siamo tuttora in contatto, perché Roma ti sa far sentire a casa anche se provieni da milioni di chilometri di distanza. L’Olimpico è un traguardo enorme e favoloso, che suggella il nostro amore per la Città Eterna".

Le prevendite sono già a perte su Ticketone.it e Ticketmaster.it. come ha scritto la band su Instagram, dove oltre ad annunciare il raddoppio della data ha anche anticipato che nel prossimo album ci sarà una canzone intera dedicata alla capitale: "Sono aperte le prevendite per lo Stadio Olimpico di Roma. Quando, dopo sole 12 ore, abbiamo esaurito i posti di San Siro, ci è sembrato doveroso aggiungere un altro concerto. È per tutti coloro che non sono riusciti ad esserci al primo. Quindi eccoci, Roma! Nel nuovo album ci sarà un’intera canzone dedicata a questa città che sempre ci ha fatto sentire il proprio affetto. A presto".

Fenomeno del pop italiano da anni, ormai, i Pinguini hanno costruito una fanbase grazie ai tantissimi concerti tenuti in giro per l'Italia in questi anni, coronati dalla partecipazione al Festival di Sanremo del 2020. Ma i successi della band sono trasversali e quest'anno sono stati confermati dagli ottimi numeri di canzoni come "Giovani Wannabe" e "Ricordi", con l'intermezzo di "Dentista Croazia" con oltre 60 milioni di streaming per tre pezzi, con il primo che ne ha 50 milioni e Ricordi già certificato Disco d'oro e primo nella classifica FIMI dei singoli più ascoltati della settimana, a conferma dei numeri importanti che collezionano da anni.