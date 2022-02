I Pinguini Tattici Nucleare tornano in concerto e oltre ai palazzetti annunciano nuove date I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il ritorno live, aggiornando il calendario degli appuntamenti estivi sia indoor che outdoor.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il ritorno live, condividendo il nuovo calendario degli appuntamenti nei palazzetti previsti tra giugno e luglio 2022 e aggiungendo anche nuovi concerti outdoor nelle arene e nei festival estivi. La band porterà il suo "Dove eravamo rimasti tour" – che già nel titolo, mutuato da una frase di Enzo Tortora, dà l'idea della voglia della band di incontrare di nuovo il pubblico – in giro per l'Italia con 25 date, cercando di tornare a incontrare i fan che in questi anni hanno comunque continuato a seguirli e soprattutto ad ascoltarli, come dimostrano i numeri di una delle band che come risultati è senza dubbio uno dei piccoli fenomeni del pop italiano.

Il ritorno live dei Pinguini Tattici Nucleari

A oggi, per esempio, i Pinguini Tattici Nucleari hanno ancora due album in top 40 con "Ahia!" che è uscito dalla top 10 solo dopo il festival di Sanremo e adesso è dodicesimo, mentre il precedente "Fuori dall'hype" è alla posizione 33, ma in questi anni la band ha continuato a collezionare disi d'oro, di platino e multiplatino. "Quattro anni fa non avevamo idea di cosa ci sarebbe successo, del modo in cui le nostre vite sarebbero cambiate. Come potete vedere ora non siamo più bianchi e candidi. Forse abbiamo acquisito anche troppo colore, ma la posa è sempre quella di chi non è mai a suo agio quando è costretto a stare lontano dal palco. Abbiamo aggiunto numerose altre date, comprese date al sud, oltre ai recuperi dei live nei palazzetti" dicono i PTN presentando i concerti. I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario mentre quelli per le nuove date outdoor saranno in vendita dalle ore 14 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Calendario indoor

martedì 14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT

@ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – giovedì 16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT

@ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – venerdì 17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT

@ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – domenica 19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT

@ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – lunedì 20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – SOLD OUT

@ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – mercoledì 22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – SOLD OUT

@ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – giovedì 23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – SOLD OUT

@ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – sabato 25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022)

@ Palasele (recupero data 05/03/2022) lunedì 27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – SOLD OUT

@ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – giovedì 30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena (recupero data 28/02/2022) – SOLD OUT

@ Unipol Arena (recupero data 28/02/2022) – sabato 2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – SOLD OUT

@ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – lunedì 4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – SOLD OUT

@ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – mercoledì 6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – SOLD OUT

@ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – giovedì 7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) – SOLD OUT

Calendario outdoor