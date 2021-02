I Negramaro annunciano il tour per il prossimo ottobre. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi ha deciso che la fine del 2021 fosse il periodo migliore per tentare una sorta di ritorno alla normalità e prendendo in mano la situazione ha annunciato il Contatto Tour 2021, una tournée che si terrà indoor, per un totale di 18 concerti che si terranno in 15 città. Sono passati due anni dall'"Amore che torni tour 2019″, che sembra quasi una vita fa contando che nel 2020 a causa del Covid i grandi concerti non si sono potuti tenere in alcun modo. Ad oggi non si conoscono ancora quali saranno le tempistiche precise, ma la band pugliese tenta la scommessa dell'autunno, quando il piano vaccinale dovrebbe essere in fase avanzata e forse qualche concerto in condizione normale sarà già stato fatto.

Le date del tour live dei Negramaro

La band, forte dell'uscita dei singoli "Contatto" e di "La cura del tempo", quindi, annunciano il ritorno live che li vedrà impegnati nei palazzetti, partendo con una data zero, il 7 ottobre, allo RDS Stadium di Rimini, proseguendo il 9 al Pala Alpitour di Torino, il 12 e 13 ·al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 al Palasele di Eboli, il 23 al PalaCalafiore di Reggio Calabria, il 26 al Palapartenope di Napoli, il 29 e 30 al Mediolanum Forum di Milano, il 5 novembre alla Kioene Arena di Padova, il 9 alla Unipol Arena di Bologna, il 12 al PalaPrometeo Estradi Ancona, il 13 al PalaBarton di Perugia, 16 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 20 al Grana Padano Arena & Theatre di Mantova, il 23 alla Zoppas Arena di Conegliano, il 26 e 27 al Palaflorio di Bari.

Il live streaming e le info sui biglietti

All'auspicato ritorno dal vivo per la band, però, si aggiunge una data speciale online. Un concerto in live streaming che si terrà il 19 marzo a “La Lanterna Rome”, che per la prima volta ospiterà un concerto, e si chiamerà "Primo Contatto" e sarà trasmesso su LIVENow. La band aveva già tentato un esperimento con una presentazione stampa in cui presentava alcune canzoni con una tecnologia interattiva che ha fatto da preludio a quello che succederà tra qualche settimana. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, sarà possibile acquistare quelli del tour live, del live streaming o una soluzione scontata per entrambi e saranno disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dal 9 febbraio dalle ore 11, mentre su LIVENow si potranno acquistare solo i biglietti per il concerto in streaming.