I Negramaro festeggiano i 30 anni con un tour e un concerto evento nell’aeroporto di Lecce Per i 20 anni di carriera, i Negramaro si regalano un tour nei teatri di pietra italiani più suggestivi e un concerto evento all’aeroporto di Galatina.

A cura di Francesco Raiola

Vent'anni di musica e successi per i Negramaro, con il Festival di Sanremo a fare da spartiacque: Mentre tutto scorre partì dall'eliminazione al festival per diventare il loro cavallo di battaglia oltre a un cavallo di Troia che permise alla band di fare breccia nella discografia italiana con un brano rock. Da allora la band non si è più fermata, riuscendo a navigare nelle acque complesse della discografia italiana, sopravvivendo anche alle difficoltà che spesso le band di lungo termine si trovano ad affrontare e a un cambiamento forte della discografia, che oggi premia soprattutto generi con pubblici giovani e molto attenti agli streaming più che ai cd.

Per festeggiare questo lungo percorso i Negramaro – band composta da Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo – hanno annunciato il "n20 TOUR", ovvero un tour che consta di due parti, la prima che parte con la data zero del 9 giugno al Parco della Pace di Servigliano (FM) per proseguire nei teatri di pietra italiani, a partire da Roma dove suoneranno il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, a quel punto la band scenderà in Sicilia per tre concerti che si terranno al Teatro Greco di Siracusa il 19, 21 e 22 luglio per poi risalire l'Italia e trasferirsi il 22, 23, 24 settembre all'Arena di Verona.

Il secondo mega evento si chiama N20 BACK HOME e li vedrà suonare nella loro Puglia il prossimo 12 agosto. La band ha scelto un luogo mai toccato dalla musica, ovvero l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LE), per un evento che vedrà tantissimi ospiti affiancarli sul palco. Con loro ci saranno Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello "che daranno vita a duetti e performance inedite e spettacolari per ripercorrere la storia del gruppo e vivere così un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto. " come si legge nella nota.