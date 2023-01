I Negramaro festeggiano 20 anni di carriera nel 2023 con 9 concerti nei teatri di pietra Roma, Siracusa e Verona. Le tre tappe dei Negramaro nel 2023 per celebrare i 20 anni di carriera con nove concerti nei teatri di pietra più suggestivi d’Italia.

A cura di Cristina Somma

I Negramaro tornano sul palco con "n20 Tour" per celebrare i 20 anni di carriera con 9 concerti nei più suggestivi teatri di pietra italiani. Giuliano, Andre, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo si sono conosciuti all'università, tra i banchi di scuola, dove hanno scoperto di avere la stessa passione per la musica. Sei amici che hanno cominciato il proprio percorso in una sala prove ricavata da una cantina salentina nei primi anni 2000, oggi possono vantare spettacoli sui più importanti palchi internazionali. Per festeggiare i 20 anni di carriera con i loro fan hanno scelto tre città importanti dove si esibiranno in tre date ciascuna. La prima tappa è Roma, Terme di Caracalla, dove l'appuntamento è previsto per il 12, 14 e 16 giugno 2023 (anticipando un. Poi il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e il 22, 23 e 24 settembre all'Arena di Verona.

I Negramaro sono attivi ininterrottamente dal 2003, anno in cui pubblicarono il loro album omonimo in studio dopo aver firmato un contratto con la Sugar di Caterina Caselli, momento che ha segnato l'inizio di una carriera fatta di traguardi e grandi successi. Due anni dopo è uscito il disco con le loro più importanti hit: "Mentre tutto scorre", "Solo3min", "Estate", "Nuvole e Lenzuola". La sonorità rock che li caratterizza, influenzata dall'elettronica e dalla tradizione cantautorale italiana li ha condotti fino a San Siro, i primi in tutto lo stivale a poter vantare un concerto in uno stadio con 38.000 spettatori. Oggi, dopo un ventennio di carriera, possono vantare otto album registrati in studio, uno live, un greatest hit e un docufilm. L'ultimo disco si intitola "Contatto", è uscito nel 2020, ha trattato anche il tema della pandemia e ha raggiunto la seconda posizione nella classifica Fimi settimanale in Italia.

I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners, e gli abbonamenti saranno disponibili per tutti in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 1 febbraio su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli affezionati però ci sono delle agevolazioni. Il 31 gennaio dalle ore 11 gli iscritti al fanclub possono accedere alla prevendita e all'acquisto degli abbonamenti che consentono di accedere a tutte e tre le date.

Sono disponibili abbonamenti di vario tipo: “Negramaro 3DAYS Abbonamento 1” consente di acquistare a un prezzo dedicato i biglietti per le prime date delle 3 diverse tappe (13 giugno a Roma, 19 luglio a Siracusa e 22 settembre a Verona); “Negramaro 3DAYS Abbonamento 2” i biglietti per le seconde date delle 3 diverse venue (14 giugno a Roma, 21 luglio a Siracusa e 23 settembre a Verona); “Negramaro 3DAYS Abbonamento 3” i biglietti per le terze date delle 3 diverse location (16 giugno a Roma, 22 luglio a Siracusa e 24 settembre a Verona). La band fa sapere che i festeggiamenti proseguiranno per tutta l'estate con eventi musicali, nuova musica e progetti inediti.